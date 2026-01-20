한주에이알티, 피앤에이투자조합으로 최대주주 변경

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한주에이알티는 20일 최대주주가 피앤에이투자조합으로 변경됐다고 공시했다.





피앤에이투자조합은 한주에이알티의 30억원 규모 제3자배정 유상증자에 참여해 395만7784주(21.11%)를 확보했다. 기존 최대주주인 알에프텍은 354만8822주(18.93%)로 2대주주가 된다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

