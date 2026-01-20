로컬의 맛, 세계로 가다… 경남정보대 ‘Global Busan Course’ 시식회 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

RISE 리빙랩 프로젝트, 부산형 로컬푸드 코스 메뉴 개발

부산 로컬푸드를 세계 미식 언어로 번역하는 실험이 캠퍼스에서 펼쳐졌다.

'부산 대표 커뮤니티 칼리지' 경남정보대학교는 부산의 글로벌 관광 허브 도시 도약을 지원하는 리빙랩 프로젝트의 일환으로, 지역 로컬푸드를 활용한 'KIT-Local Taste, Global Busan Course' 시식회를 최근 개최했다.

'KIT-Local Taste, Global Busan Course' 시식회. 경남정보대 제공

AD

이번 프로젝트에는 경남정보대 호텔외식조리학과 정숙희 학과장과 조은주 교수, 호텔제과제빵과 최정수 학과장과 이진하 교수를 비롯해 재학생 20여명이 참여했다.

학생들은 팀을 이뤄 지역 농수산물을 활용하고 부산만의 스토리를 담은 한식과 양식이 조화를 이루는 로컬푸드 코스 메뉴를 직접 기획·개발했다.

완성된 'KIT-Local Taste, Global Busan Course'는 로컬푸드의 정체성과 대중성, 차별성을 고려한 총 16종의 메뉴로 구성돼 시식회에서 공개됐다. 행사에는 부산시와 부산벤처기업협회 등 유관기관 관계자와 해운대센트럴호텔, 본앤브레드, 겐츠베이커리 등 산업체 전문가 20명이 평가위원으로 참석해 메뉴 기획 의도와 완성도, 상품화 가능성에 대한 의견을 나눴다.

외부 평가위원으로 참석한 해운대센트럴호텔 이종근 대표이사는 "부산의 스토리가 잘 담긴 완성도 높은 코스 요리로, 다시 맛보고 싶은 인상적인 메뉴였다"며 "학생들의 지역에 대한 애정과 열정을 느낄 수 있는 의미 있는 시간이었다"고 평가했다.





AD

임준우 산학부총장은 "학생들이 부산의 자원을 활용해 실질적인 성과를 만들어냈다는 점에서 뜻깊은 행사였다"며 "앞으로도 RISE 사업을 통해 로컬 기반 푸드 콘텐츠를 고도화하고, 지역 현안 해결형 리빙랩 프로젝트를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>