SM, 올해 새 보이그룹 데뷔…'넥스트 3.0' 전략

MD·플랫폼 사업 확장, AI 기술 접목

탁영준(왼쪽) 장철혁 SM 공동대표. SM엔터테인먼트 제공

SM엔터테인먼트가 새로운 도약을 위한 청사진 'SM 넥스트(NEXT) 3.0'을 20일 발표했다.

SM은 이날 공식 유튜브 채널에서 지난 3년간 안착시킨 'SM 3.0' 시스템을 기반으로 사람과 아티스트 중심의 '멀티 크리에이티브(Multi-Creative)' 체제로 진화하겠다는 비전을 밝혔다. 발표에는 장철혁·탁영준 공동대표와 이성수 CAO(chief A&R Officer)가 직접 나서 미래 방향성을 설명했다.

탁영준 대표는 "아티스트를 중심에 두고 최적의 크리에이터를 배정해 성장과 변화를 동시에 달성하겠다"며 "프로젝트별로 최적화된 크리에이티브 라인업을 유연하게 구축해 아티스트의 완성도를 높이겠다"고 말했다.

SM은 올해 신인 보이그룹 데뷔를 공식화했다. 남자 연습생 팀인 'SMTR25' 멤버들이 대상이며 올해 초 예능 프로그램을 통해 단계적으로 공개한다. 중국 텐센트 뮤직 엔터테인먼트와 태국 트루(True) 등 현지 파트너와 협력해 글로벌 지식재산(IP) 전략도 구체화했다.

음악 퍼블리싱 자회사인 크리에이션 뮤직 라이츠(KMR)를 활용한 글로벌 인프라 강화 방안도 제시했다. 이 CAO는 "KMR은 2025년 미국까지 진출해 글로벌 레퍼토리 기반을 확보했다"며 "5년 내 아시아 최대 퍼블리싱 회사로 성장시키겠다"고 밝혔다. 인공지능(AI) 기술로 아티스트별 맞춤 음원을 제안하는 등 제작 시스템 업그레이드 계획도 언급했다.

아티스트 보호와 팬 서비스 확대 정책도 내놓았다. 장철혁 대표는 "광야 119 시행 이후 약 2년 동안 제보 30만건을 처리했다"며 "2026년부터는 대응 현황을 분기별로 팬들에게 공유하겠다"고 전했다.

이 밖에도 공연과 상품(MD), 플랫폼 사업 확장과 모회사 카카오와의 AI 시너지 창출을 핵심 동력으로 꼽았다. 장 대표는 "음악 및 관련 산업 내 인수합병(M&A) 기회를 적극적으로 모색해 성장을 가속하겠다"고 덧붙였다.





장·탁 공동대표는 "SM 넥스트 3.0은 음악적 본질 위에 기술과 플랫폼을 결합해 경계 없는 확장을 이루는 것"이라며 "글로벌 리딩 기업으로서 입지를 증명하겠다"고 강조했다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

