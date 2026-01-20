코레일, APEC 정상회의 지원 공로로 '대통령 표창'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국철도공사(코레일)는 지난해 APEC 정상회의 개최 당시 철도 수송 지원 확대와 안전관리에 기여한 공로를 인정받아 표창을 받았다고 19일 밝혔다.

당시 코레일은 행사 기간 경주역에 KTX를 360회 운행해 방문객 이동을 지원하고 24시간 비상 대응체계를 가동해 안전관리에 역량을 집중했다.

또 칠레 대통령과 싱가포르 총리, 멕시코·호주 장관 등 정상급 외빈과 취재진 수송을 도맡았다. 행사 기간 경주역을 이용한 열차 이용객은 25만6000명으로 전년동기 대비 3만명(14%) 많았던 것으로 집계된다.

코레일은 APEC 정상회의 개최 관계기관과 협업해 현장 상황을 상시 점검하고 이례적인 상황이 발생했을 때 신속하게 대응할 수 있도록 대비해 한 건의 사고 없이 안정적인 철도 운영을 이어갔다는 평가를 받았다.





정정래 코레일 사장 직무대행은 "코레일은 앞으로도 국가 주요 행사와 대규모 수송 상황에서 철도가 안전하고 믿음직스러운 이동 수단이 되도록 맡은 바 책임을 다하겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

