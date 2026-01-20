창녕 중부내륙고속도로서 화물차 3대 추돌 … 60대 1명 경상

20일 오전 6시 24분께 경남 창녕군 중부내륙고속도로 창녕나들목(IC) 인근에서 창원 방면 2차로를 달리던 4.5t 화물차가 앞서가던 4.5t 윙바디 화물차를 들이받았다.
또 이를 뒤따르던 25t 화물차가 1차 사고를 낸 4.5t 화물차 뒤를 추돌했다.
이 사고로 4.5t 윙바디 화물차 운전자 60대 A씨가 경상을 입고 병원에 옮겨졌다.
1차 사고를 낸 4.5톤 화물차가 파손되며 적재함에 실려있던 침구류가 도로에 쏟아지기도 했다.
한때 현장에는 사고 처리를 위해 도로가 전면 차단되며 사고 지점 후방 4㎞가량 정체가 빚어졌다가 오전 7시께 1차로 소통 재개를 시작으로 정체가 점차 풀렸다.
경찰은 4.5t 윙바디 운전자 A씨와 4.5t 화물차 운전자 60대 B씨, 25t 화물차 운전자 50대 C 씨 등 세 운전자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사 중이다.
