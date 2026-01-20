'AI 열풍에 껑충'…중화경제연구원, 대만 성장률 전망치 4.14%로 상향

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지난해 경제성장률 7.43%로 수정

AI 열풍, 상호관세 등이 영향

대만 국책 연구기관이 올해 대만 경제성장률 전망치를 4%대로 전망했다.

20일 자유시보 등에 따르면 중화경제연구원(CIER)은 '2026 경제 전망포럼'에서 대만의 올해 실질 국내총생산(GDP) 증가율 전망치를 4.14%로 조정했다. 이는 지난해 10월(2.55%)보다 1.59％포인트 높은 수치다.

CIER은 지난해 경제성장률을 같은 기간보다 1.98%포인트 올린 7.43%로 조정했다. CIER은 인공지능(AI) 열풍, 상호관세 등이 영향을 미쳤다고 설명했다.

올해 대만 1∼4분기 성장률은 각각 7.36%, 3.28%, 3.10%, 3.11%를 기록할 것으로 예상했다. 2027년도 경제성장률은 2.95%로 내다봤다.

올해 경제성장의 중요 축인 수출액 규모는 지난해 6407억 달러(약 947조원)보다 24.24% 성장한 7608억 달러(약 1124조원)에 달할 것으로 전망했다.

아울러 올해 전 세계 경제성장률은 지난해(2.82%)보다 0.13%포인트 낮은 2.69%로 예측하면서 국제 원자재 가격 안정과 유가 하락 등의 요인으로 인플레이션 압력도 낮아질 것으로 추정했다.





롄센밍 CIER 원장은 "이번 예측이 미국과의 상호관세 협상 결과는 반영하지 않았다"면서 추후 대만 경제에 대한 관세 영향을 분석할 예정이라고 말했다.





황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr

