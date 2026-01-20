인도·UAE, 6년 뒤 무역규모 2000억달러로 확대 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"印, UAE의 최대 LNG 구매국"

인도와 아랍에미리트(UAE)가 2032년까지 무역 규모를 지금의 2배 수준인 2000억달러까지 확대하기로 했다.

나렌드라 모디 인도 총리(왼쪽)와 무함마드 빈 자이드 알 나흐얀 아랍에미리트(UAE) 대통령. AP연합뉴스

19일(현지시간) AP통신 등에 따르면 무함마드 빈 자이드 알 나흐얀 UAE 대통령은 이날 인도 수도 뉴델리를 방문해 나렌드라 모디 인도 총리와 정상회담을 했다. 비크람 미스리 인도 외무부 차관은 취재진에 이번 회담은 무역, 에너지, 국방·신기술 분야에서 양국 협력을 강화하는 데 초점을 맞춰 진행됐다고 밝혔다. 그러면서 지난 10년 동안 확대된 양국 간 포괄적·전략적 유대를 재확인했다고 덧붙였다.

양국 정상은 회담에서 2032년까지 무역 규모를 지금의 2배 수준인 2000억달러까지 늘리기로 합의했다. 특히 양국은 이번 정상회담을 계기로 25억달러가 넘는 규모의 액화천연가스(LNG) 거래 계약을 맺었다. 계약은 UAE 국영 아부다비국영석유회사(ADNOC)의 자회사 ADNOC 가스와 인도 국영 정유사 힌두스탄석유공사(HPCL)가 체결했다.

인도는 2028년부터 10년 동안 해마다 LNG 50만톤을 UAE로부터 수입할 예정이다. ADNOC 가스는 이번 계약으로 인도와의 총거래 규모가 200억달러를 넘어섰다고 밝혔다. ADNOC 가스는 "인도가 UAE의 최대 LNG 구매국이 됐다"고 했다.

양국은 전략적 국방 협력 관계를 구축하기 위한 의향서에도 서명했다. 미스리 차관은 UAE가 모디 총리의 고향인 구자라트주를 공항과 항만 등 기반 시설을 갖춘 특별 지역으로 개발하는 데 투자하기로 약속했다고 설명했다.





인도와 UAE는 2022년 포괄적경제동반자협정(CEPA)을 맺은 후 무역 증가세를 이어가는 등 다양한 부문에서 협력을 강화하고 있다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

