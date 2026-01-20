경주시, 새 학기부터 어린이·청소년 시내버스 요금 '전면 무료화' 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시의회 조례안 심의 거쳐 시행…기존 교통카드 그대로 사용 가능

연간 예산 31억 투입, 학부모 부담 경감 및 대중교통 활성화 기대

경주시가 오는 3월 새 학기부터 관내 만 18세 이하 어린이와 청소년을 대상으로 시내버스 요금 무료화를 추진한다.

경주시는 어린이·청소년의 교통비 부담을 줄이고 이동권 보장 및 대중교통 이용 활성화를 위해 '시내버스 요금 전액 지원' 내용을 담은 조례 제정을 추진 중이라고 20일 밝혔다.

눈 내리는 날 경주 황성공원·시립도서관 버스정류장에서 청소년들이 시내버스에 탑승하고 있다. 경주시 제공

조례안이 시의회 심의를 통과하면, 6세 이상 18세 이하 어린이·청소년은 기존 교통카드를 이용해 경주 시내버스를 무료로 이용할 수 있다.

제도 시행은 새 학기가 시작되는 오는 3월로 잡고 있다.

경주시에 따르면 지난해 기준 시내버스 이용 실적은 어린이 18만2959건, 청소년 163만2298건으로 집계됐다.

현재 시내버스 이용요금은 어린이 800원, 청소년 1200원이다.

이를 바탕으로 산정한 연간 소요 예산은 약 31억 5800만원으로 추정되며, 재원은 전액 시비로 조달할 계획이다.

다만 올해는 3월부터 시행되는 만큼 2개월이 빠진 10개월분 예산이 소요될 예정이다.

어린이·청소년 요금이 적용되는 교통카드를 사용하면 별도의 전용 카드 발급 없이 경주 시내버스를 무료로 이용할 수 있다.

단 현금으로 승차할 경우에는 기존 요금이 적용된다.

경주시 거주 어린이·청소년은 지난해 말 기준 모두 2만2664명이다.

시는 '경주시 어린이·청소년 대중교통비 지원에 관한 조례안' 입법예고를 지난 7일 마무리하고 시의회 심의를 앞두고 있다.





주낙영 경주시장은 "어린이와 청소년의 이동권을 보장하고 학부모의 교통비 부담을 덜기 위한 정책"이라며 "시의회 심의를 거쳐 새 학기부터 차질 없이 시행될 수 있도록 준비하겠다"고 밝혔다.





