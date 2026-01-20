광주교육감선거 출마예정자 "교육통합은 별도 분리…현장 목소리 들어야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주민주진보시민교육감후보 시민공천위원회 후보 김용태·오경미·정성홍 후보가 20일 광주시의회에서 기자회견을 개최하고 있다. 송보현 기자

오는 6월 광주시교육감 출마예정자들이 교육자치 통합은 행정통합과 분리해 별도의 공론화 과정을 거쳐야 한다고 주장했다.

광주민주진보시민교육감후보 시민공천위원회 후보 김용태·오경미·정성홍 후보는 20일 광주시의회에서 기자회견을 열고 "급물살을 타고 있는 광주·전남 행정통합의 대의에는 적극 공감한다"며 "그러나 교육자치 통합 논의 역시 부정하지 않지만 충분한 숙의와 준비 없이 밀어붙이는 졸속 교육 통합에는 반대한다"고 밝혔다.

이들은 "교육여건과 과제가 현격히 다른 두 지역을 충분한 논의 없이 하나의 틀로 묶는 것은 학생 교사 학부모에 심각한 혼란을 초래할 수 있다"며 "교육 통합이 정당성을 갖기 위해서는 교육 주체들의 의견이 실질적으로 반영돼야 한다"고 강조했다.

이어 "광주는 과밀학급 해소와 과도한 진학 경쟁 완화가 시급한 과제이며, 전남은 작은 학교 유지와 농어촌 교육 인프라 보호가 생존의 문제다"며 "이처럼 교육 여건과 과제가 현격히 다른 두 지역을 충분한 논의 없이 하나의 틀로 묶는 것은 학생·교사·학부모의 삶에 심각한 혼란을 초래할 수 있다"고 설명했다.

또한 "교육 통합이 정당성을 갖기 위해서는 교원노조와 교원단체, 교육공무원노조, 학부모, 학생 등 교육 주체들의 의견이 실질적으로 반영돼야 한다"며 "교원 인사 체계의 혼선, 생활권 붕괴, 지역 간 교육 격차 심화에 대한 대책 없이 교육계를 배제한 채 추진되는 통합은 결코 성공할 수 없다"고 꼬집었다.

그러면서 "더욱 우려스러운 것은 최근 양 시·도 교육감의 행보이다"며 "행정통합 선언 직후 교육 통합을 서둘러 선언하고, 곧바로 '교육감 직위 통합 여부'를 논의한 것은 교육의 본질보다 정치적 이해관계가 앞선 것 아니냐는 의구심을 낳기에 충분하다"고 지적했다.





아울러 "교육은 실험의 대상이 아니며 교육감의 소유물도 아니다"며 "양 시·도 교육감은 정치적 계산을 내려놓고 교육 현장의 목소리부터 경청해야 한다"고 덧붙였다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

