장종환 NH농협캐피탈 대표, 전국 11개 센터 현장경영

엿새간 센터 순회…'동심협력·극복비상' 소통강화

NH농협캐피탈은 19일부터 엿새간 전국 11개 센터, 행복드림센터를 방문하며 현장경영을 실시했다고 20일 밝혔다.

장종환 NH농협캐피탈 대표이사(가운데)가 19일 광주커머셜영업센터에 방문하여 현장경영을 한 뒤 센터 직원들과 기념촬영을 하고 있다. NH농협캐피탈

현장 방문은 급변하는 금융환경 속에서 동심협력으로 위기를 극복하고, 다시 한번 더 비상하기 위한 신년 경영 기조를 현장에서 직접 실천하기 위해 추진됐다.

장종환 대표이사는 서울·수도권을 비롯해 지방 주요 거점 센터를 방문하며 영업현황·고객 응대 프로세스를 점검하고 직원들과의 간담회를 했다.

이번 현장경영에선 ▲센터 운영·영업 프로세스 점검 ▲고객 상담 현황·금융 수요 청취 ▲직원 애로사항·건의사항 수렴 등을 중점적으로 진행했다.

장 대표는 "현장은 시장과 고객의 변화를 가장 빠르게 체감하는 곳"이라며 "본사와 현장이 같은 목표를 향해 함께 호흡하는 동심협력이 위기 극복에 더욱 큰 힘이 될 것"이라고 말했다.

이어 "현장의 목소리를 바탕으로 실행력을 높여 한 단계 더 도약하는 NH농협캐피탈의 기반을 만들어 가겠다"고 말했다.





장 대표는 현장경영을 통해 청취한 의견을 바탕으로 영업지원체계와 내부 프로세스를 단계적으로 개선하고, 소통을 통한 현장 중심 경영문화를 지속 강화해 나갈 계획이다.





