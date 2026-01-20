“안심하고 외식하세요”… 영주시, 음식점 위생등급제 업소 상시 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

위생수준 따라 ‘별 1~3개’ 지정



상수도요금 감면, 인센티브 제공

영주시가 시민들이 안심하고 외식할 수 있는 환경 조성에 나섰다.

영주시보건소(소장 김문수)는 음식점 위생관리 수준 향상을 위해 음식점 위생등급제 참여 업소를 연중 상시 모집한다고 20일 전했다.

음식점 위생등급제는 식품의약품안전처가 주관하는 제도로, 일반음식점과 휴게음식점, 제과점 등을 대상으로 위생 수준을 평가해 등급을 지정한다. 평가 항목은 식재료의 위생적 관리, 조리장 및 설비의 청결 상태, 종사자 위생관리 등 총 44개 항목이다.

평가 결과에 따라 △매우 우수(별 3개) △우수(별 2개) △좋음(별 1개) 등 3단계로 위생등급이 부여된다.

위생등급 지정 업소에는 상수도요금 30% 감면을 비롯해 쓰레기봉투 지원, 위생용품 제공 등 다양한 행정 인센티브가 제공돼 업소의 위생관리 부담을 덜어준다.

현재 영주시는 총 57개 업소를 위생등급 지정 업소로 관리하고 있으며, 앞으로도 참여 업소를 지속적으로 발굴해 제도 운영을 활성화해 나갈 계획이다.

신청을 희망하는 업소는 식품안전나라 누리집을 통해 신청서를 작성하고 영업신고증을 첨부해 제출하면 된다. 온라인 신청이 어려운 경우 영업신고증을 지참해 영주시보건소를 방문하면 된다.

여태현 영주시보건소 보건위생과장은 "위생등급제는 음식점이 자발적으로 위생관리를 강화하고 시민들이 믿고 찾을 수 있는 외식 환경을 조성하는 데 효과적인 제도"라며 "많은 외식업소의 적극적인 참여를 바란다"고 말했다.





AD

음식점 위생등급제에 대한 자세한 사항은 식품안전나라 홈페이지 또는 식품의약품안전처, 영주시보건소 보건위생과 식품정책팀으로 문의하면 된다.

음식점 위생등급제 안내문.

AD





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>