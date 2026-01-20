'미공개 포토카드' 동봉… 뚜레쥬르, '알디원 케이크' 사전예약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

블랙 시트와 초코 시트 사이 진한 가나슈

2월26일부터 3월2일까지 지정 매장 픽업

알디원, K팝그룹 데뷔 앨범 초동 판매량 2위

CJ푸드빌의 뚜레쥬르가 글로벌 K-팝 신인 보이그룹 '알파드라이브원(알디원)'과 협업을 통한 케이크 출시를 앞두고 사전예약 프로모션을 진행한다고 20일 밝혔다.

이번에 선보이는 '알디원 초코 생크림 케이크'는 블랙 시트와 초코 시트 사이 달콤하고 진한 초코 가나슈와 초코 생크림, 그리고 바삭한 초코볼이 조화를 이루는 케이크로, 알파드라이브원의 미공개 포토카드 세트가 동봉된 것이 특징이다.

포토카드는 단체 포토카드 1장(공통)과 멤버 8명의 개별 포토카드로 구성된 세트 2종으로 랜덤 제공된다. 단체 포토카드는 단일 구성으로 2개 세트에 동일하게 포함되어 있다.

사전예약은 오는 28일까지 뚜레쥬르 앱을 통해 진행되며, 사전예약한 만 19세 이상 성인 고객 중 10명을 추첨해 알파드라이브원 멤버들의 친필 사인이 담긴 경품을 증정한다. 케이크는 2월26일부터 3월 2일까지 지정한 매장에서 픽업할 수 있다.

한편 뚜레쥬르는 알파드라이브원과의 협업을 통해 다양한 제품을 순차적으로 공개할 예정이다. 알파드라이브원은 Mnet '보이즈 2 플래닛'을 통해 탄생한 초대형 신인 보이그룹으로, '반드시 최고가 되겠다(ALPHA)'는 목표와 '강한 열정과 추진력(DRIVE)'을 바탕으로 '하나의 팀(ONE)'이 되겠다는 의미를 담고 있다.





지난 12일 미니 1집 'EUPHORIA'로 공식 데뷔한 알파드라이브원은 이번 데뷔 앨범으로 초동(발매일 기준 일주일간 음반 판매량) 144만 장 이상을 기록하며 역대 K-팝 그룹 데뷔 앨범 초동 판매량 2위에 오르는 등 성공적인 기록을 이어가고 있다.





임온유 기자 ioy@asiae.co.kr

