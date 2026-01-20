동해시, 2027년 국도비 2733억 확보 '총력'…전년 대비 10.6% 증액

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

동해시, 국도비 확보 본격 착수

민선 8기 마무리·민선 9기 준비 속도

시민 체감형 생활 SOC 확대 추진

강원도 동해시가 지역 현안사업 추진의 동력을 확보하고, 민선 8기 마무리와 민선 9기 준비를 위한 안정적인 재정 기반 마련을 위해 '2027년도 국도비 확보'에 본격 착수한다.

동해시는 2027년도 국·도비 확보 목표액을 전년 대비 10.6% 증가한 2733억원으로 설정했다.

이를 위해 ▲정부정책 및 도 차원의 주요 과제와 연계한 신규 사업 발굴 ▲국도비 미반영 사업의 재검토·보완 ▲생활 밀착형 시민 체감 사업 중심의 재원 확보라는 3대 핵심 전략을 수립, 구체적인 추진 계획을 정비했다.

특히 최근 정부가 확대 추진 중인 다부처 연계 공모사업에 대비해 동해시 사업의 경쟁력을 한층 강화할 방침이다.

또, 외부 전문 역량도 적극 활용할 계획이다. 국정 과제와 연계 가능한 지역 맞춤형 특화사업 모델을 개발하는 한편, 2026년도에 선정되지 못한 사업들을 대상으로 문제점 분석 및 보완 작업을 거쳐 공모사업 선정 가능성을 높이기 위해 전문 컨설팅을 도입한다.

대외적으로는 중앙부처 및 강원특별자치도와의 긴밀한 협력체계를 지속 유지하는 한편, 국회의원과 도의원을 포함한 의회 네트워크를 강화해, 국·도비 신청 및 예산 반영 과정 전반에 능동적으로 대응할 계획이다.

이 같은 업무 흐름에 따라 2월 국·도비 확보 사업 발굴 보고회를 시작으로, 3월까지 관련 절차 및 컨설팅을 마무리하고 4월부터 8월까지 중앙부처와 강원특별자치도를 대상으로 본격적인 사업 협의와 예산 확보 활동에 나선다.

특히 정부의 보통교부세 개편에 맞춰 교부세 산정 방식을 세밀히 분석하고 동해시 여건에 유리한 신규 재정 수요를 발굴하는 맞춤형 확충 전략도 병행한다.

이를 통해 시 재정력 강화를 비롯한 다양한 핵심 사업의 재원 안정성을 확보할 수 있을 것으로 기대된다.

심규언 시장은 "2026년은 새 정부의 주요 정책이 본격 시행되는 해이자, 민선 8기를 성공적으로 마무리하고 민선 9기로 원활히 이행하기 위한 중요한 시점"이라며 "지역 발전을 위한 주요 사업들이 원활히 추진될 수 있도록 전 행정력을 동원해 국·도비 확보에 최선을 다하겠다"고 강조했다.





한편, 동해시는 최근 3년간 국·도비 확보 실적에서 매년 꾸준한 증가세를 보여왔다. 2024년 2039억원, 2025년 2140억원의 국·도비를 확보한 데 이어, 2026년에는 2472억원을 달성하며 재정 확보 역량을 입증했다. 시는 이 같은 성과를 바탕 삼아, 2027년에도 목표 달성을 위한 안정적 기틀을 마련해 나갈 계획이다.





동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

