원주시, 작년 수출액 12억 달러 달성…도내 수출 1위

이종구기자

입력2026.01.20 09:28

원주시, 5년 연속 수출 성장
미국·중국·멕시코 등
시장 중심 안정적 수출 구조

강원도 원주시가 지난해 연간 수출액 12억 달러를 달성하며 강원특별자치도 내 수출 1위 도시의 위상을 공고히 하고 있다.

원주시청 전경. 원주시 제공
원주시는 2022년 첫 수출 10억 달러를 달성한 이후 2023년 10억 달러, 2024년 11억 달러에 이어 2025년에는 12억 달러를 달성하며 5년 연속 수출 증가세를 이어가고 있다.


지난해 수출 실적을 품목별로 보면 면류가 전년 대비 20.4%, 의료용 전자기기가 10.1%, 화장품이 35.1% 증가하는 등 주요 품목들이 고른 성장세를 보이며 전체 수출 증가를 견인했다.


특히 지난해 상대적으로 부진했던 화장품 품목이 회복세를 보이며 수출 확대에 기여했다. 화장품의 경우, 해외 시장에서의 수요 증가와 함께 원주의 우수한 제조 역량과 품질 경쟁력이 긍정적으로 작용한 것으로 분석됐다.


국가별로 보면, 2025년 12월 누계 기준 미국이 최대 수출국으로 나타났으며, 이어 중국 멕시코, 일본, 베트남 순으로 집계됐다. 미국은 전체 수출의 약 21%를 차지하며 최대 수출 시장 지위를 유지했고, 중국·일본·베트남 등 아시아 주요국과의 교역도 안정적인 흐름을 보였다. 또한 인도(5100만 달러, 44.9% 증가), 말레이시아(3700만 달러, 32.6% 증가) 등 아세안·신흥국 수출도 확대되며 특정 국가 의존도를 완화하는 수출 구조 개선 성과가 가시화됐다.


중동 시장으로의 수출 확대도 뚜렷하게 나타났다. 관세청 K-STAT 수출입 무역통계(2025년 12월 누계 기준)에 따르면, 원주시의 아랍에미리트(UAE) 수출액은 2,700만 달러로 전년 대비 61.3% 증가하며 빠른 성장세를 보였다. 이는 아랍에미리트 시장개척단 운영과 맞춤형 수출 지원 정책을 통한 시장 다변화 정책의 성과가 중동 지역에서 가시화되고 있음을 시사한다.


원주시는 앞으로도 수출 품목과 시장 다변화를 지속 추진하고, 해외시장개척단 운영 및 중소기업 수출 지원 정책을 통해 관내 기업들의 글로벌 경쟁력 강화를 도모할 방침이다.


원주시 관계자는 "수출은 지역 경제 성장과 일자리 창출을 이끄는 핵심 동력"이라며 "2030년 수출 15억 달러 달성을 목표로 지속적인 수출 기반 확충에 나서겠다"고 말했다.




원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
