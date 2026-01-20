시디즈, 라이트워크 체어 '뮤브' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

19일 시디즈 공식 홈페이지 등에 선출시

시디즈는 신규 의자 카테고리 '라이트워크(LIGHT WORK)'를 선보이고, 신제품 '뮤브(MUUVE)'를 출시한다고 20일 밝혔다.

라이트워크는 장시간 집중을 위한 사무용 의자와 다른 홈오피스 의자 카테고리다. 신제품 '뮤브'는 서재, 거실 등 몰입이 필요한 순간 및 공간을 고려해 디자인됐다. 높이 조절 레버와 함께 의자를 지탱하는 베이스는 알루미늄 플랫베이스가 적용됐다. 소프트 틸팅 등판은 상체 움직임에 따라 미세한 자세 변화를 받아줘 착석감을 강화했다. 의자 하부는 ▲바퀴형 ▲글라이드형, 컬러는 ▲더스티그레이 ▲미드그레이 등 각각 두 가지로 선보인다.

시디즈 라이트워크 체어 '뮤브(MUUVE)'. 시디즈

AD

시디즈는 고객이 신제품 뮤브를 오랜 기간 믿고 사용할 수 있도록 5년간 품질보증을 제공한다. 또한, 등판과 좌판만 분리 및 교체할 수 있도록 설계해 의자를 오래 사용할 수 있도록 했다.

시디즈 뮤브는 19일 시디즈 공식 홈페이지와 오프라인 매장에서 먼저 출시됐으며, 오는 23일부터 전체 공식판매처에서 만나볼 수 있다.





AD

시디즈 브랜드 담당자는 "뮤브는 고객이 시디즈 의자와 일상 속 다양한 작은 몰입의 시간을 만들어 가길 바라는 마음에서 기획된 의자로, 홈오피스 의자의 새로운 선택지가 될 것으로 기대한다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>