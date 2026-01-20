독자 AI 사업 패자부활전 '모티프테크놀로지스' 참여 의사 밝혀

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

재도전 위해 업체들과 논의 진행 중

"기술 독자성 증명하기 위해 노력"

인공지능(AI) 스타트업 모티프테크놀로지스는 과학기술정보통신부의 '독자 AI 파운데이션 모델' 추가 공모에 참여한다고 20일 밝혔다.

AI 인프라 솔루션 기업 '모레'의 자회사인 모티프테크놀로지스는 재도전을 위해 지난해 7월 구성했던 컨소시엄 외에 추가 업체들과 논의를 진행 중이다.

이 회사는 "고성능의 거대언어모델(LLM)과 거대멀티모달모델(LMM) 모두를 파운데이션 모델로 개발한 경험을 갖췄다"며 "한국의 기술 독자성을 증명하기 위해 노력할 것"이라고 밝혔다.

모티프테크놀로지스가 지난해 11월 공개한 'Motif 12.7B'는 모델 구축부터 데이터 학습까지 전 과정을 직접 수행한 국산 기술의 집약체라고 자신했다.

사측은 "단순히 모델을 바닥부터 학습시키는 프롬 스크래치를 넘어 지능의 핵심인 어텐션 함수와 모델의 아키텍처 자체를 새롭게 설계한 것으로 독자성을 높게 평가받고 있다"고 했다.





한편 독자 AI 파운데이션 모델 사업 재공모에 네이버클라우드, NC AI 컨소시엄은 도전하지 않겠다는 의사를 밝힌 데 이어 이전 선발 과정인 5개 정예팀 선정에서 탈락한 컨소시엄 중 카카오도 불참을 선언한 상태다.





