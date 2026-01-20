아임웹, 2026 대규모 채용… 전원 기본급 20%↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

100시간 내 결과 안내·야간 인터뷰 운영

아임웹은 다음 성장 국면을 대비한 대규모 채용에 나선다고 20일 밝혔다.

모집 분야는 개발·데이터·디자인·비즈니스 등 다양한 직군에 걸쳐 있으며, 성장 국면에 필요한 포지션을 중심으로 두 자릿수 규모의 경력직 채용을 진행한다. 전형은 서류 및 1·2차 면접으로 진행되며, 채용은 포지션별로 적합한 인재가 확정되는 대로 마감될 예정이다.

아임웹은 개발·데이터·디자인 등 다양한 직군을 대규모 채용한다. 아임웹

최종 합격자 전원에게는 입사 시 기본급 20% 인상이라는 보상 조건을 적용한다. 전형 결과는 지원 후 100시간 이내로 안내하고, 필요시 야간 인터뷰도 운영해 일정 조율의 부담을 최소화했다.





이수모 아임웹 대표는 "지금 합류하는 동료들은 이미 만들어진 조직에 적응하는 사람이 아니라, 더 높은 기준에 도전하고 실행으로 증명하며 아임웹의 다음 단계를 함께 만들어갈 주체가 될 것"이라고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

