은평구, 무주택 청년에 최대 120만원 월세 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

70명 모집…내달 13일까지 신청

서울 은평구(구청장 김미경)가 지역 청년의 주거 안정을 위해 월세를 지원한다. 구는 '2026년 은평형 청년월세 지원사업' 대상자 70명을 모집한다. 선정되면 월 최대 10만원씩 최장 12개월간 총 120만원의 임차료를 받을 수 있다.

은평구청 전경. 은평구 제공.

AD

지원 대상은 은평구에 주민등록을 두고 실거주하는 19~39세 무주택 1인 가구 청년이다. 기준 중위소득 150% 이하(1인 가구 월 384만원), 임차보증금 8000만원 이하, 월세 60만원 이하 주택 거주 등의 요건을 충족해야 한다.

신청은 다음 달 13일까지 은평구청 누리집에서 온라인으로 할 수 있다. 주민등록등본, 임대차계약서 등 관련 서류를 함께 제출해야 하며, 심사를 거쳐 3월 중 최종 선정자를 발표한다.

선정자가 매월 월세를 납부한 뒤 영수증을 제출하면 본인 명의 계좌로 지원금이 입금된다. 문의는 구청 청장년희망과 청년미래팀(02-351-6885)으로 하면 된다.





AD

김미경 은평구청장은 "청년들이 안정적으로 우리 구에 정착해 꿈을 키워갈 수 있도록 실질적인 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>