현대건설, 탑솔라와 원전 1기 규모 태양광 전력 공급 협약

1.5GW 규모…단일기업 간 직접거래 국내최대

2028년까지 순차 계약…20년 이상 장기 공급

현대건설이 국내 태양광 시공 1위 업체 탑솔라와 1.5GW 규모의 재생에너지 전력 공급 협약을 체결했다. 단일 기업 간 직접 전력 거래(PPA)로는 국내 최대 규모로, RE100(재생에너지 100% 사용) 달성을 목표로 하는 국내 기업들에 새로운 전력 조달 경로가 열릴 것으로 기대된다.

현대건설은 최근 광구 북구 탑솔라 본사에서 확약식을 열고, 2028년 말까지 태양광 발전사업 전력공급 계약을 순차적으로 체결하기로 했다고 20일 밝혔다. 탑솔라가 현대건설에 공급할 태양광 전력 총 설비용량은 1.5GW다. 이는 대형 원자력발전소 1기 발전용량에 해당하는 규모다. 계약 기간은 발전사업별로 20년 이상이다. 장기 계약을 통해 전력 수요 기업들이 안정적으로 재생에너지를 확보할 수 있는 기반이 마련됐다.

백상현 현대건설 인프라투자개발실장(오른쪽 세 번째)과 오형석 탑솔라그룹 회장(오른쪽 네 번째)이 19일 광주 북구 탑솔라 본사에서 재생에너지 전력공급 협약을 체결한 뒤 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. 현대건설

두 회사 협력은 지난해부터 본격화했다. 현대건설은 작년 6월 탑솔라와 전략적 파트너십을 체결하고 사업개발, 시공(EPC), 운영관리(O&M), 투자 등 재생에너지 밸류체인 전반에서 협력해왔다. 이번 협약은 그간 쌓아온 신뢰를 바탕으로 구체적인 전력 물량 확보까지 확대한 것이다.

1GW를 넘는 대규모 전력공급 협력은 공급자와 수요자 양측의 사업 역량이 뒷받침돼야 가능하다. 탑솔라는 국내 태양광 발전 시공 분야 1위 업체로 개발·공급 경쟁력을 갖췄고, 현대건설은 발전사업 시공 및 운영 노하우를 바탕으로 재생에너지 유통 사업에서 입지를 넓혀가고 있다.

현대건설 관계자는 "이번 협약은 태양광 중심의 국내 재생에너지 전력공급 시장 신뢰도를 높이고, 국내 기업에 안정적인 장기 전력공급이라는 실질적 해법을 제시한 민간 협력 사례"라며 "향후에도 재생에너지 개발, RE100 이행 지원 등 다양한 영역에서 협력을 확대하겠다"고 말했다.

현대건설은 2023년 전력중개거래 사업에 진출한 뒤 현대차그룹 계열사를 비롯한 주요 기업의 재생에너지 전환을 지원하고 있다. 국내 최초로 PPA 자동화 IT 플랫폼과 가상발전소(VPP) 서비스를 개발했으며, 국내 발전사업자들과 누적 1GW 이상의 PPA 계약을 추진해왔다.





현대건설은 정부의 에너지 전환 정책에 맞춰 재생에너지 발전원을 다변화하고, 민간 중심 자발적 PPA 거래 구조를 확립해 나간다는 계획이다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr

