삼일PwC "CEO 10명 중 1명만 AI 투자성과 체감…AI, 기업 경쟁력 좌우"

권현지기자

입력2026.01.20 08:34

PwC, 95개국 CEO 대상 설문조사 발표
최대 위협요인…한국은 관세, 글로벌은 사이버 리스크

전 세계 기업들의 인공지능(AI) 투자가 급증하고 있지만, AI를 통해 비용 절감과 매출 증대를 동시에 달성한 전 세계 최고경영자(CEO)는 12%에 불과한 것으로 나타났다. 기업 간 AI 활용 격차가 기업 경쟁력으로 이어지기 시작하면서, 올해는 AI가 기업의 성패를 가르는 분수령이 될 것이라는 관측이 나온다.


삼일PwC는 이 같은 분석을 담은 '제29차 연례 글로벌 CEO 설문조사(이하 글로벌 CEO 서베이)' 보고서를 20일 발표했다. 이 보고서는 PwC글로벌이 세계경제포럼(WEF·다보스포럼) 개막과 함께 발표한 글로벌 CEO 서베이 분석 결과를 기반으로 작성됐다. 올해 보고서의 주제는 'AI 시대, 불확실성을 기회로 바꾸는 리더십'이다. 설문 조사는 지난해 9월 말부터 11월 초까지 95개국 4454명의 CEO를 대상으로 진행됐다.


조사 결과, AI 투자 대비 실질적 성과를 거두는 기업은 소수에 그쳤다. 지난 1년간 AI 도입을 통해 추가 매출을 창출했다고 응답한 CEO는 30%였으며, 비용 절감 효과를 본 기업은 26%로 집계됐다. 하지만 응답자의 22%는 오히려 비용이 늘었으며 절반이 넘는 56%의 CEO는 매출 증가나 비용 절감 효과를 전혀 체감하지 못했다고 답했다. 이 가운데 매출 증가와 비용 절감이라는 성과를 모두 거둔 기업은 전체의 12%에 불과했다. 한국은 이보다 소폭 높은 14%를 기록했다.


기업 전반에 걸쳐 AI 활용 수준을 묻는 질문에는 수요 창출(22%), 지원 서비스(20%), 자사 제품·서비스·고객 경험(19%), 전략 방향 설정(15%), 수요 충족(13%) 영역에서 AI를 대규모 또는 매우 광범위하게 적용하고 있다고 답한 CEO가 상대적으로 적었다. 반면, AI를 통해 매출 증대와 비용 절감을 동시에 달성한 선도 기업은 44%가 자사의 제품·서비스·고객 경험에 AI를 광범위하게 활용하고 있는 것으로 나타났다.


보고서는 "AI의 실질적 성과는 기업의 사업 전략과 일관되게 추진되는 '전사 규모의 AI 도입(Enterprise-scale deployment)'에서 나온다"며 ▲AI 추진 로드맵 ▲책임 있는 AI 및 리스크 관리 프로세스의 지배구조 확립 ▲AI 활용을 촉진하는 조직 문화 등 견고한 AI 기반을 마련해야 한다고 조언했다.


모하메드 칸데 PwC글로벌 회장은 "일부 기업들은 이미 AI를 통해 측정 가능한 재정적 수익을 창출하고 있는 반면, 상당수 기업은 여전히 시범 운영 단계에 머물러 있다"며 "이러한 기업 간 격차가 기업의 신뢰도와 경쟁력에서 가시적으로 나타나기 시작했다"고 분석했다. 이어 "올해는 AI가 기업의 미래를 결정하는 결정적인 한 해가 될 것이며, 행동에 나서지 않는다면 그 격차가 빠르게 확대될 것"이라고 덧붙였다.


이처럼 기업 간 AI 수익률 격차와 함께 거시경제 변동성, 지정학적 위험, 사이버 보안 위협 등이 겹치면서 CEO들의 단기 매출 전망이 크게 위축됐다. 향후 12개월간 자사 매출 성장을 확신한다고 답한 CEO는 30%에 그쳐, 지난해(38%)와 2022년 최고치(56%) 대비 지속적인 하락세를 보였다. 여러 위협 요인 가운데 사이버 리스크는 거시경제 변동성과 함께 CEO들이 가장 우려하는 위협으로 부상했다.


또한 각국 정부의 자국 우선주의 조세 정책 재편으로 관세 불확실성이 새로운 위협 요인으로 떠오른 것으로 나타났다. CEO 5명 중 1명(20%)은 향후 12개월간 관세로 인한 심각한 재무적 손실 위험을 우려한다고 답했다. 한국의 경우, 지난 12개월간 관세로 영향을 받았다는 비율(35%)이 대만(49%) 다음으로 세계 2위를 기록했다. 보고서는 "수출 주도형 경제 구조를 가진 한국 기업들이 글로벌 보호무역주의 강화와 관세 정책 변화를 가장 직접적인 위협으로 인식하고 있다"고 분석했다.


이렇게 도전적인 환경에서도 CEO들은 혁신을 성장의 필수 요소로 인식했다. 10명 중 4명 이상(42%)이 자신의 회사가 지난 5년 동안 새로운 분야에서 경쟁을 시작했다고 답했다. 주요 인수합병을 계획하는 기업 중 44%는 현재 업종 외부 투자를 검토하고 있으며, 기술 분야가 가장 매력적인 인접 분야로 꼽혔다. 해외 투자에서는 CEO 절반 이상(51%)이 향후 1년간 국제 투자를 계획한다고 응답했다. 최우선 투자 목적지로 미국(35%)을 꼽았으며, 영국과 독일(각각 13%), 중국 본토(11%)가 뒤를 이었다. 인도에 대한 관심은 작년(7%)보다 큰 폭으로 증가한 13%를 기록했다.


윤훈수 삼일PwC 대표이사는 "이번 설문조사를 통해 비즈니스 및 운영 모델 혁신을 위해 가장 빠르고 과감하게 움직이는 기업들이 그렇지 못한 기업보다 더 나은 성과를 내고 있다는 점이 확인됐다"며 "한국 기업들은 관세 압박 등 대외적 불확실성을 극복하기 위해 AI를 통한 경쟁력 강화와 함께 신시장 개척 등 중장기적인 혁신을 모색해야 한다"고 조언했다. 이어 "삼일PwC는 앞으로도 글로벌 경영환경 변화를 지속적으로 모니터링해 한국 기업들의 성공적인 AI 전환과 혁신을 지원해 나갈 계획"이라고 덧붙였다.

삼일PwC "CEO 10명 중 1명만 AI 투자성과 체감…AI, 기업 경쟁력 좌우"
권현지 기자 hjk@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

