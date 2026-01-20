분당서울대병원 교수, ‘비만록, 나는 마운자로를 맞는 의사다’ 출간

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

장형우 심장혈관흉부외과 교수

최전방 의료 현장에서 118㎏→80㎏ 체중 감량

“생생한 다이어트 경험과 의학적 통찰”

분당서울대병원은 장형우 심장혈관흉부외과 교수가 자신의 비만 극복 여정을 담은 책 '비만록, 나는 마운자로를 맞는 의사다'를 출간했다고 20일 밝혔다.

심장혈관흉부외과 교수의 GLP-1 계열 비만치료제 투약기를 담은 신간 '비만록, 나는 마운자로를 맞는 의사다' 표지. 분당서울대병원

이 책은 심장혈관흉부외과 전문의이자 고도 비만 환자였던 저자가 118kg에서 80kg대로 체중을 감량하기까지의 생생한 경험과 의학적 통찰을 담고 있다.

"공부보다 살 빼는 게 더 힘들었다"고 고백한 장 교수는 수십 번의 다이어트에서 번번이 실패했다. 이러한 실패 속에서 비만의 문제가 '의지'가 아닌 '생리적 메커니즘'에 있음을 깨달았다. 비만은 단순히 과식 때문이 아니라 체중 감량을 적극적으로 방해하는 생리적 시스템이 작동하는 대사질환이었던 것이다.

책은 저자가 직접 경험한 비만대사수술(위소매절제술)과 GLP-1(글루카곤 유사 펩타이드-1) 유사체 약물인 삭센다, 위고비, 마운자로 투약 과정을 상세히 기록하고 있다. 비만대사수술, 삭센다, 위고비, 마운자로 체험기를 의사의 시선으로 남긴 것이 특징이다.

의사이자 환자라는 독특한 관점에서 각 치료법의 장단점을 객관적으로 분석할 뿐만 아니라 요요 현상의 원인과 체중 세트 포인트(set point)의 강력함도 구체적으로 설명한다.

비만치료제의 부작용에 대한 오해도 바로잡고자 했다. 위고비나 마운자로의 부작용으로 흔히 거론되는 '요요 현상'은 잘못된 생각이라는 것이다.

고혈압 약이나 고지혈증 치료제를 복용하다가 중단했을 때 다시 혈압이 오르거나 고지혈증이 재발하는 것에 대해서는 요요 현상으로 생각하지 않으면서 비만치료제에 대해서만 중단시의 체중 재증가를 요요 현상이라고 보는 것은 논리적으로 타당하지 않다는 것이다.

위고비나 마운자로의 부작용으로 '우울증'을 거론하는 부분에 대해선 "고도 비만 환자들은 먹는 데서 즐거움을 찾는 습관에 익숙해져 있는 경우가 많다. 그런 즐거움이 현저히 감소하므로 삶의 낙 한 가지가 없어져 우울해질 수 있다는 것으로 이해해야 한다"고 재해석했다. 치료를 통해 체중이 정상화되고 건강과 외모가 개선돼 몸이 가벼워지면 우울함 이상의 보상이 있다고도 설명했다.





장 교수는 "비만인을 향한 차가운 시선, 무너진 자존감, 그리고 의지만으로는 통제할 수 없는 대사 체계의 한계를 누구보다 깊이 이해한다"며 "심장혈관질환을 진료하는 의사이자 고도 비만 환자로서 고도 비만은 의학적 치료가 필요한 질병임을 알리고 본인의 치료 경험을 바탕으로 과학적 치료의 중요성을 알리고자 이 책을 집필했다"고 말했다.





박정연 기자 jy@asiae.co.kr

