[오늘의신상]맘스터치, 새해 첫 신메뉴 '직화불고기버거' 2종

불향 가득한 직화불고기의 풍미 담아

버거 카테고리 확장

맘스터치는 2026년 병오년 새해 첫 신메뉴로 직화로 구워내 진한 불향을 살린 '직화불고기버거' 2종을 출시했다고 20일 밝혔다.

맘스터치는 이번 신제품 출시를 기점으로 기존 치킨패티, 비프패티와 함께 버거 카테고리를 전략적으로 확장했다. 직화불고기버거 2종은 일반적인 분쇄육 고기패티와 달리, 불에 직접 구워 진한 불향의 고기를 담아낸 것이 특징이다. 입안 가득 퍼지는 진한 불향과 함께 부드러운 육질의 쫄깃한 식감으로 색다른 버거 경험을 선사한다.

직화불고기버거 2종 출시 포스터. 맘스터치

직화불고기버거 2종은 고객 취향에 따라 매콤한 맛, 고소한 치즈 맛의 두 가지 버전으로 출시됐다. 먼저 '불대박 직화불고기버거'는 직화 불고기 풍미에 매콤함을 더해 강렬한 맛이 특징인 메뉴로, 고소한 치즈와 매콤한 소스의 맛이 어우러진다. '대박 직화불고기버거'는 부드러운 치즈 소스와 불향 가득 고기의 조합으로 고소한 맛의 남녀노소 누구나 좋아하는 대중적인 맛을 완성했다.

맘스터치는 직화불고기버거 세트를 구매한 고객들에게 새해의 복(福)을 전달하기 위해 특별한 한정판 굿즈 프로모션도 진행한다. 20일부터 '불대박 굿즈 세트'와 '대박 굿즈 세트' 구매 고객에 한해, 액운을 막고 복을 불러온다는 의미의 천연 자개 장식 '액막이 명태 키링'을 정상가 1만900원 대비 약 64% 할인된 3900원에 구매할 수 있다. 또한 신제품을 구매하는 모든 고객에게 선착순으로 '자개 느낌 스티커' 1종을 증정한다.





맘스터치 관계자는 "이번 신메뉴는 기존 치킨과 비프버거뿐 아니라 더욱 다양한 카테고리에서 맘스터치만의 압도적인 맛과 퀄리티를 경험할 수 있도록 공들여 개발한 제품"이라고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr

