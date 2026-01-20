본문 바로가기
성남시 '여수동 복합문화시설' 건립 공사 시작…내년 말 완공 목표

이종구기자

입력2026.01.20 07:45

작은도서관·운동 강습실·음악실 마련 등 주민 설명회 개최

경기 성남시는 중원구 여수동 400번지 일원에 복합문화시설을 건립하는 공사를 20일 시작했다고 밝혔다.

성남시 '여수동 복합문화시설' 건립 공사 시작…내년 말 완공 목표 신상진 성남시장이 여수동 복합문화시설 착공 관련 주민 설명회를 진행하고 있다. 성남시 제공
이번 복합문화시설은 중원구 여수지구 내 부족한 문화·여가 인프라를 확충하기 위해 내년 말 완공을 목표로 건립 추진된다.


시는 총사업비 321억원(토지 매입비 49억원 포함)을 투입해 대지면적 1660㎡에 지하 3층, 지상 4층, 연면적 7420㎡ 규모의 복합문화시설을 조성할 계획이다.


지상 1~4층엔 작은도서관, 운동강습실, 음악실, 소극장, 다목적홀, 드론체험실, 문화교실 등이 들어선다.


지하 1~3층엔 63대의 차량을 댈 수 있는 주차장이 마련된다.


시설 개관은 오는 2028년 상반기로 예정돼 있다.


성남시는 시설 개소 후 다양한 문화·예술·생활체육 프로그램 운영할 계획이다.


이와 관련해 시는 착공을 하루 앞둔 지난 1월 19일 시청 2층 모란관에서 150여 명이 참석한 가운데 주민설명회를 개최했다.


시는 설명회에서 시설 건립 일정과 주요 공간 구성 방안 등을 주민과 공유하고, 질의응답 시간을 가졌다.


설명회 참석 주민들은 "지역에 꼭 필요한 시설이다", "다양한 활용이 기대된다" 등 지역에 새롭게 들어서는 복합문화시설에 대한 기대감을 나타냈다.


신상진 성남시장은 "여수동 복합문화시설은 지역 주민들의 문화·여가 수요를 종합적으로 반영해 생활밀착형 공간으로 조성될 것"이라면서 "지역 커뮤니티 핵심 거점이 될 것으로 기대한다"고 말했다.




성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
