본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

영국 런던서 열린 美 NBA…"그린란드 놔둬" 야유 쏟아져

임주형기자

입력2026.01.19 21:37

시계아이콘00분 48초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

영국 등 유럽 내 반미 감정 고조

영국 런던 O2 아레나에서 열린 미국프로농구(NBA) 경기 도중 관중석에서 반(反)트럼프 구호가 나와 눈길을 끌었다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 그린란드를 자국 영토로 병합하겠다는 뜻을 공개적으로 드러낸 가운데, 이를 둘러싸고 유럽 사회 전반에서 반미(反美) 정서가 확산하고 있다는 분석이 나온다.



영국 런던서 열린 美 NBA…"그린란드 놔둬" 야유 쏟아져 18일(현지시간) 영국 런던에서 열린 미국프로농구(NBA) 경기에 앞서 가수 버네사 윌리엄스가 미국 국가를 부르고 있다. AFP 연합뉴스
AD

18일(현지시간) 영국 가디언에 따르면, 이날 런던 O2 아레나에서는 멤피스 글리즐리스와 올랜도 매직의 NBA 경기가 펼쳐졌다. 경기 직전 미국의 배우 겸 가수 버네샤 윌리엄스가 미국 국가를 열창했는데, 이때 관중석에서 한 남성이 "그린란드를 내버려 두어라(Leave Greenland alone)"라고 외쳤다. 이후 관중석 곳곳에서는 박수, 환호가 이어졌다.


이번 경기는 트럼프 대통령이 덴마크령 그린란드에 병력을 보낸 8개국에 대해 내달 1일부터 10%의 관세를 부과하겠다고 밝힌 다음날 이뤄졌다. 트럼프 대통령은 오는 6월1일부터는 25%의 고율 관세를 추가로 부과하겠다고 경고한 바 있다.


앞서 덴마크를 비롯해 영국, 노르웨이, 스웨덴, 프랑스, 독일, 네덜란드, 핀란드 등 8개국은 그린란드에 병력을 파견한 바 있다. 또 유럽 각국 지도자들은 트럼프 대통령에 대해 반대 의사를 표했는데, 키어 스타머 영국 총리의 경우 "그린란드는 덴마크 왕국의 일부이며 그 미래는 그린란드와 덴마크의 몫"이라며 "(미국이) 동맹국에 관세를 부과하는 것은 완전히 잘못된 일"이라고 질타하기도 했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

한편 반미 감정은 유럽에서만 터져 나오는 게 아니다. 앞서 트럼프 대통령이 캐나다를 '51번째 주'로 만들겠다며 높은 상품 관세를 부과하자, 캐나다인들도 미국과의 프로아이스하키(NHL) 경기 중 야유를 보낸 바 있다. 특히 지난해 2월 열린 미국과 캐나다의 경기에선 경기 시작 단 9초 만에 선수들끼리 3번의 싸움이 붙기도 했다.




임주형 기자 skepped@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.1609:11
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 15일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 전화 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 윤희석 : 감사합니다. 소종섭 : 국민의힘 윤리위원회가 제명 처분을 할 것이라고 예상을 했나요? 윤희석 : 어느 정도는 예상했었죠

  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0808:49
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0710:25
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(1월 5일) 소종섭 : 어서 오세요. 새해 복 많이 받으세요. 장성철 : 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. 소종섭 : 이 얘기부터 해보죠. 이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 관련해서 폭언했다, 보좌진에게 갑질했다, 남편이 부동산 투기를 했다는 등 의혹이 쏟아집니다. 그런데

이시각 랭킹 뉴스

22:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기