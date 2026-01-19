李대통령 "정책만족도 가장 높아…국민 삶 실질적인 변화 보여줘"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이재명 대통령이 19일 청와대에서 열린 조르자 멜로니 이탈리아 총리와의 확대회담에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령은 19일 "2025년도 국정과제 정책만족도 조사 결과 이재명 정부의 국정 성과가 2013년 조사 시행 이후 가장 높은 점수를 기록했다"며 "정부의 노력이 국민 여러분의 삶 속에서 실질적인 변화로 이어지고 있음을 보여주는 뜻깊은 성과"라고 말했다.

이 대통령은 이날 자신의 페이스북을 통해 "인수위원회 없이 출범한 어려운 여건 속에서도 정부는 국정기획위원회를 중심으로 국민의 요구와 시대적 사명을 반영한 국정과제를 마련하고 '속도와 성과'를 핵심 기조로 국정운영에 매진해 왔다"며 이같이 밝혔다.

이번 만족도 조사는 123개 국정과제를 대상으로 정책의 필요성, 내용의 적절성, 정책 대응성, 효과 달성도, 전반적 만족도 등 다섯 개 항목으로 이뤄졌다.

이 대통령은 "미비한 부분은 신속히 보완하며 정책 완성도를 지속적으로 높여 가겠다"면서 "국민 여러분께서 체감하실 수 있는 변화를 더욱 분명히 만들어 갈 것을 약속드린다"고 강조했다.





아울러 이 대통령은 "무엇보다 이 모든 성과는 각자의 자리에서 책임을 다해온 우리 공직자들의 헌신과 열정이 있기에 가능했다"며 "앞으로도 유능한 일꾼들과 함께 국민의 기대에 부응하는 지속 가능한 국정 성과를 쌓아가겠다"고 다짐했다.





