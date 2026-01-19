"행정통합 기대·우려 공존"…광주서 첫 공청회

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경제·교육·인문 정책 등 의견 수렴

19일 광주 동구청 대회의실에서 열린 시민공청회에서 주민자치위원, 통장단, 기관·사회단체 관계자, 교육 종사자 등 400여명이 기념사진을 촬영하고 있다. 민찬기 기자

광주·전남 행정통합에 대한 광주시민의 주민 의견을 수렴하는 첫 공청회가 열린 자리에서 통합 특별시의 권한과 재정, 교육 등과 관련 기대와 우려가 엇갈렸다.

이날 광주 동구 대회의실에서 열린 시민공청회에는 주민자치위원, 통장단, 기관·사회단체 관계자, 교육 종사자 등 동구 지역 주민 400여명이 참석했다. 이번 공청회는 총 5차례 진행되는 권역별 시민공청회 중 첫 일정이다.

공청회에선 청·장년층을 비롯해 경제, 교육, 인문, 체육 등 다양한 분야의 참석자들이 참여해 연령별·분야별 균형 있는 의견 수렴이 이뤄졌다.

동구 주민 김 모 씨는 "통합 특별시에 권한과 재정이 충분히 이양돼야 한다"며 "세제 개편을 통해 국세 중에서 지방세 성격을 지닌 세목은 과감하게 지방세로 이양해야 한다. 전남 시·군에 비해 재정이 열악한 광주 자치구에도 교부금의 일부분을 내려야 한다"고 제안했다.

통합 특별시장 집무실에 대해선 최재호 남광주 해뜨는 상인회장은 "청사 위치는 나중에 갈등을 유발할 것이다. 옛 전남도청과 전일빌딩245, 국립아시아문화전당을 활용하면 전통성과 정당성이 있기 때문에 갈등을 해소할 수 있다"고 말했다.

고등학생 자녀를 둔 한 학부모는 "행정 통합에 동의하지만, 교육은 안정성이 최우선이다. 행정이 앞서가고 교육이 따라가야 하는 구조는 받아들일 수 없다"며 "통합 논의에서 학생과 학부모 의견이 배제됐다. 교육은 반드시 분리돼야 한다"고 주장했다.

강기정 광주시장은 "모든 불이익은 배제하고 국가 지원은 더 특별하게 하겠다는 것이 광주·전남 통합의 대원칙"이라며 "연 5조원에 달하는 재정 및 공공기관 우선 지원, 특별시 지위 부여 등 정부의 전폭적인 재정 지원과 시·도민의 염원이 한데 어우러질 때 3전 4기 행정통합은 성공할 수 있다"고 설명했다.

이정선 광주시교육감은 "통합 추진과정에서도 교육자치의 가치를 굳건히 수호하고 인사 등에서 교육 구성원의 불이익이 없도록 현장의 안정성을 최우선으로 삼겠다"면서 "끊임없는 소통을 통해 광주·전남의 미래를 이끌 인재 양성에 흔들림 없이 매진하겠다"고 말했다.





한편 광주시는 이날 동구를 시작으로 ▲22일 서구(서빛마루문화예술회관) ▲23일 광산구(광산구청 윤상원홀) ▲27일 북구(북구문화센터) ▲28일 남구(빛고을 시민문화관) 등 5개 자치구를 순회하며 시민공정회를 개최할 예정이다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

