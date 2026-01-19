본문 바로가기
구례군, 동계 전지훈련 열기 '후끈' 최적지로 자리매김

호남취재본부 허선식기자

입력2026.01.19 18:18

총 4개 종목 73개팀 유치
연인원 1만 6천700여명 방문

전남 구례군이 동계 전지훈련 최적지로 부상하며 전국 각지에서 모인 선수단과 학부모들로 지역에 활기를 불어넣고 있다.


이번 동계 전지훈련에는 축구 38팀(초등부 20, 중등부 14, 대학부 4)을 비롯해 태권도 19팀, 씨름 14팀 등 총 4개 종목 73팀이 참가해 연인원 1만6,714명이 방문 훈련을 진행하고 있다.

구례군, 동계 전지훈련 열기 '후끈' 최적지로 자리매김 구레군 제공
구례군은 스토브리그를 개최해 단순 훈련을 넘어 경기력 점검과 전술 완성도를 높일 수 있는 실전형 프로그램을 운영하고 있고, 또한 구례 공설운동장을 비롯한 관내 체육시설을 활용해 안전한 훈련과 경기 병행이 가능한 환경을 조성하며 참가팀들의 높은 만족도를 이끌어내고 있다.


이와 함께 구례군은 전지훈련과 연계한 대규모 스포츠 행사도 적극 추진하고 있다. 오는 2월 20일부터 26일까지 7일간 '2026 구례 노고단배 유소년 축구 페스티벌'을 개최해 전국 유소년 축구팀들이 한자리에 모일 예정이다.


동계 전지훈련에 참가한 팀들 가운데 다수가 해당 대회에 참여해 훈련 성과를 실전에서 점검하고, 다양한 팀과의 경쟁을 통해 선수들의 경기력 향상에 큰 도움이 될 것으로 기대된다.


이번 동계 전지훈련과 유소년 축구 페스티벌 개최로 숙박업소, 음식점, 카페 등 지역 상권이 활기를 띠고 있으며, 약 24억원 이상의 지역경제 파급효과를 발생할 것으로 전망된다.


김순호 구례군수는 "구례군은 뛰어난 자연환경과 우수한 체육 인프라가 조화를 이루는 최적의 전지훈련지"라며 "앞으로도 체육시설 확충과 체계적인 지원을 통해 선수들이 다시 찾고 싶은 전지훈련 환경을 만들어 가겠다"고 말했다.




호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

