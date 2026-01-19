中 작년 출생아 건국이후 최소…총 인구 14억489만명 4년 연속 감소

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중국의 지난해 출생아 수가 4년 연속 감소하며 700만명대로 떨어져 1949년 신중국 성립 이후 최저치를 기록했다. 출생아 감소 흐름 속에 전체 인구 역시 4년째 줄어들었다.

연합뉴스에 따르면 중국 국가통계국은 19일 발표를 통해 홍콩·마카오·대만과 해외 화교를 제외한 지난해 중국의 연간 출생아 수가 792만명으로 집계됐다고 밝혔다. 인구 1000명당 출생아 수를 의미하는 조출생률은 5.63명으로, 이 역시 역대 최저 수준이다.

지난해 출생아 수는 전년도인 2024년의 954만명보다 약 17%(162만명) 급감하며 처음으로 700만명대에 진입했다. 이는 신중국 수립 이후 가장 낮은 수치다.

중국의 연간 출생아 수는 1950년대까지만 해도 2000만명 안팎을 유지했으며, 대약진운동 이후인 1960년대에는 2500만~2900만명 수준까지 급증했다. 그러나 1970년대 한 자녀 정책이 본격 시행되면서 감소세로 돌아섰다.

1990년대 말에는 연간 출생아 수가 2000만명 아래로 내려왔고, 2000년대에는 1500만~1600만명 수준을 유지했다. 이후 한 자녀 정책이 폐기된 2016년과 2017년에 1700만명대로 일시적 반등을 보였지만, 이후 다시 가파른 하락세가 이어졌다. 2022년에는 출생아 수가 956만명으로 1000만명 선이 무너졌고, 이후 900만명대를 유지하다가 지난해에는 800만명에도 미치지 못했다.

특히 2024년에는 '용띠해' 효과로 출생아 수가 소폭 늘었지만, 이러한 반등은 일시적인 현상에 그쳤다.

지난해 사망자 수는 1131만명으로, 2024년의 1093만명과 큰 차이는 없었다. 이에 따라 중국의 총인구는 14억489만명으로 전년 대비 339만명 감소했다.

중국 인구는 2023년 1월 발표된 2022년 통계에서 61년 만에 처음 감소세로 전환된 이후 4년 연속 줄어들고 있다.

오는 2026년은 중국이 한 자녀 정책을 공식 폐기한 지 10년이 되는 해다. 중국 정부는 중앙과 지방 차원에서 결혼·출산 장려 정책을 잇달아 내놓고 있지만, 경기 둔화와 높은 청년 실업률로 인해 젊은 세대의 결혼과 출산 기피 현상은 좀처럼 해소되지 않고 있다.

미국 위스콘신대 매디슨 캠퍼스의 중국 인구 전문가 이푸셴은 영국 파이낸셜타임스(FT)와의 인터뷰에서 "중국의 출생률 하락은 언덕을 굴러 내려가는 거대한 바위와 같아 되돌리기 어렵다"며 "한 자녀 정책이 이 흐름을 더욱 가속화했다"고 평가했다.

고령화 추세도 뚜렷하다. 지난해 기준 16~59세의 노동연령 인구는 8억5136만명으로 전체의 60.6%를 차지했다. 해당 비율은 2022년 62.0%, 2023년 61.3%, 2024년 60.9%에 이어 지속적으로 하락하고 있다.

반면 60세 이상 인구는 3억2338만명으로 전체의 23.0%를 기록했으며, 65세 이상 인구는 2억2365만명으로 15.9%에 달했다. 이는 전년도보다 각각 1.0%포인트, 0.3%포인트 상승한 수치다.

성별 인구는 남성이 7억1685만명, 여성은 6억8804만명으로 집계됐다.





도시화도 계속 진전됐다. 지난해 도시 거주 인구는 9억5380만명으로 1년 새 1030만명 늘어난 반면, 농촌 인구는 4억5109만명으로 1369만명 감소했다. 이에 따라 전체 인구 가운데 도시 인구 비중을 나타내는 도시화율은 67.89%로 전년 대비 0.89%포인트 상승했다.





