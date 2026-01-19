본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

中 작년 출생아 건국이후 최소…총 인구 14억489만명 4년 연속 감소

장효원기자

입력2026.01.19 17:18

시계아이콘01분 18초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기
中 작년 출생아 건국이후 최소…총 인구 14억489만명 4년 연속 감소 연합뉴스
AD

중국의 지난해 출생아 수가 4년 연속 감소하며 700만명대로 떨어져 1949년 신중국 성립 이후 최저치를 기록했다. 출생아 감소 흐름 속에 전체 인구 역시 4년째 줄어들었다.


연합뉴스에 따르면 중국 국가통계국은 19일 발표를 통해 홍콩·마카오·대만과 해외 화교를 제외한 지난해 중국의 연간 출생아 수가 792만명으로 집계됐다고 밝혔다. 인구 1000명당 출생아 수를 의미하는 조출생률은 5.63명으로, 이 역시 역대 최저 수준이다.


지난해 출생아 수는 전년도인 2024년의 954만명보다 약 17%(162만명) 급감하며 처음으로 700만명대에 진입했다. 이는 신중국 수립 이후 가장 낮은 수치다.


중국의 연간 출생아 수는 1950년대까지만 해도 2000만명 안팎을 유지했으며, 대약진운동 이후인 1960년대에는 2500만~2900만명 수준까지 급증했다. 그러나 1970년대 한 자녀 정책이 본격 시행되면서 감소세로 돌아섰다.


1990년대 말에는 연간 출생아 수가 2000만명 아래로 내려왔고, 2000년대에는 1500만~1600만명 수준을 유지했다. 이후 한 자녀 정책이 폐기된 2016년과 2017년에 1700만명대로 일시적 반등을 보였지만, 이후 다시 가파른 하락세가 이어졌다. 2022년에는 출생아 수가 956만명으로 1000만명 선이 무너졌고, 이후 900만명대를 유지하다가 지난해에는 800만명에도 미치지 못했다.


특히 2024년에는 '용띠해' 효과로 출생아 수가 소폭 늘었지만, 이러한 반등은 일시적인 현상에 그쳤다.


지난해 사망자 수는 1131만명으로, 2024년의 1093만명과 큰 차이는 없었다. 이에 따라 중국의 총인구는 14억489만명으로 전년 대비 339만명 감소했다.


중국 인구는 2023년 1월 발표된 2022년 통계에서 61년 만에 처음 감소세로 전환된 이후 4년 연속 줄어들고 있다.


오는 2026년은 중국이 한 자녀 정책을 공식 폐기한 지 10년이 되는 해다. 중국 정부는 중앙과 지방 차원에서 결혼·출산 장려 정책을 잇달아 내놓고 있지만, 경기 둔화와 높은 청년 실업률로 인해 젊은 세대의 결혼과 출산 기피 현상은 좀처럼 해소되지 않고 있다.


미국 위스콘신대 매디슨 캠퍼스의 중국 인구 전문가 이푸셴은 영국 파이낸셜타임스(FT)와의 인터뷰에서 "중국의 출생률 하락은 언덕을 굴러 내려가는 거대한 바위와 같아 되돌리기 어렵다"며 "한 자녀 정책이 이 흐름을 더욱 가속화했다"고 평가했다.


고령화 추세도 뚜렷하다. 지난해 기준 16~59세의 노동연령 인구는 8억5136만명으로 전체의 60.6%를 차지했다. 해당 비율은 2022년 62.0%, 2023년 61.3%, 2024년 60.9%에 이어 지속적으로 하락하고 있다.


반면 60세 이상 인구는 3억2338만명으로 전체의 23.0%를 기록했으며, 65세 이상 인구는 2억2365만명으로 15.9%에 달했다. 이는 전년도보다 각각 1.0%포인트, 0.3%포인트 상승한 수치다.


성별 인구는 남성이 7억1685만명, 여성은 6억8804만명으로 집계됐다.


지금 뜨는 뉴스

AD

도시화도 계속 진전됐다. 지난해 도시 거주 인구는 9억5380만명으로 1년 새 1030만명 늘어난 반면, 농촌 인구는 4억5109만명으로 1369만명 감소했다. 이에 따라 전체 인구 가운데 도시 인구 비중을 나타내는 도시화율은 67.89%로 전년 대비 0.89%포인트 상승했다.




장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.1609:11
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 15일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 전화 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 윤희석 : 감사합니다. 소종섭 : 국민의힘 윤리위원회가 제명 처분을 할 것이라고 예상을 했나요? 윤희석 : 어느 정도는 예상했었죠

  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0808:49
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0710:25
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(1월 5일) 소종섭 : 어서 오세요. 새해 복 많이 받으세요. 장성철 : 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. 소종섭 : 이 얘기부터 해보죠. 이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 관련해서 폭언했다, 보좌진에게 갑질했다, 남편이 부동산 투기를 했다는 등 의혹이 쏟아집니다. 그런데

이시각 랭킹 뉴스

17:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기