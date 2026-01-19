샤오미, 30만원대 AI 폰 출시…보조배터리·OTT 이용권 혜택

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

19일 0시부터 25일까지 온라인 사전예약

178g 무게·5520mAh 대용량 배터리 탑재

샤오미코리아가 포코(POCO) 브랜드의 스마트폰 '포코 M8 5G'를 오는 26일 국내 시장에 공식 출시한다. 이에 앞서 19일 0시부터 25일까지 공식 온라인 스토어 미닷컴과 주요 온라인 판매 채널에서 사전예약을 진행한다.

이번에 출시된 포코 M8 5G는 178g의 가벼운 무게와 5520mAh 대용량 배터리를 기반으로 영상 시청과 게임 등 다양한 콘텐츠를 장시간 안정적으로 즐길 수 있는 엔터테인먼트 경험을 제공한다.

오는 26일부터 다음달 8일까지 진행되는 첫 구매 혜택으로 2만4800원 상당의 보조 배터리를 증정하며 유튜브 프리미엄 2개월 이용권 등 다양한 혜택을 제공한다.

미닷컴에서는 단독 혜택도 마련했다. 첫 구매 기간 동안 미닷컴에서 포코 M8 5G와 무선 이어폰 '레드미 벅스 6 플레이(블루)'를 함께 구매할 경우 기존 1만980원 상당의 이어폰을 50% 할인된 5490원에 구매할 수 있는 번들 혜택을 제공한다.

구매 고객 중 선착순 100명에게는 스타벅스 1만원권을 증정한다. 단, 예약금으로 사전 구매한 고객의 경우 선착순 혜택 적용 여부는 잔금 결제 완료 시점을 기준으로 결정된다.

포코 M8 5G는 스냅드래곤 6 Gen 3 모바일 플랫폼을 탑재했으며 안투투 벤치마크 기준 85만점 이상의 성능을 기록했다. 구글 제미나이와 서클 투 서치 등 최신 인공지능(AI) 기능을 지원해 보다 실용적인 사용자 경험을 제공한다.

5520mAh 대용량 배터리 탑재 및 45W 고속 충전을 지원해 장시간 영상 시청이나 게임 플레이에도 여유로운 사용이 가능하다. 메모리 확장 기능을 통해 최대 16GB RAM 확장을 지원하며, 최대 1TB 외장 메모리 활용이 가능해 콘텐츠 저장 공간에 대한 부담을 줄였다.

포코 M8 5G는 두께 7.35㎜, 무게 178g의 설계로 포코 M 시리즈 가운데 가장 얇은 디자인을 구현했다. 듀얼 커브드 디자인을 적용한 초슬림·초경량 바디는 세련된 외관과 함께 손에 편안하게 밀착되는 그립감을 제공한다.

SGS 종합 충격 및 낙하 테스트를 통과한 내구성 설계를 적용했으며, IP66 등급의 방수·방진을 지원해 일상적인 물 튐이나 먼지가 많은 환경에서도 원활한 사용이 가능하다. 웻 터치 2.0을 통해 물기가 있는 상태에서도 터치 인식 정확도를 유지해 다양한 사용 환경에 유연하게 대응한다.

포코 M8 5G는 약 172.1㎜(6.77인치) Flow AMOLED 디스플레이와 최대 120Hz 주사율을 지원해 스트리밍, 게임, 스크롤 등 다양한 콘텐츠 환경에서 부드럽고 몰입감 있는 화면을 제공한다. 최대 3200니트 밝기와 DCI-P3 광색역, 12비트 컬러 표현을 통해 밝은 야외 환경에서도 선명하고 생동감 있는 시청 경험을 구현한다.

포코 M8 5G는 5000만 화소 Light Fusion 400 메인 카메라와 2000만 화소 전면 카메라를 탑재해 일상 촬영에 적합한 선명한 화질을 제공한다. 대형 센서를 적용해 저조도 환경에서도 안정적인 촬영이 가능하며, 4K 30fps 영상 촬영을 지원해 일상의 순간을 보다 생생하게 기록할 수 있다.

AI 인물 모드, AI 뷰티, AI 반사 제거, AI 하늘 보정 등 다양한 AI 기반 촬영 및 편집 기능을 지원해 별도의 후작업 없이도 완성도 높은 이미지를 구현할 수 있다. 복잡한 설정 없이도 촬영 후 즉시 활용 가능한 결과물을 제공해, 일상 기록과 콘텐츠 제작 모두에 실용성을 더했다.





포코 M8 5G는 블랙, 그린, 실버 총 세 가지 색상으로 출시되며, 8GB RAM + 256GB 저장 용량 모델로 권장 소비자 가격은 33만9900원이다. 신제품은 전국 샤오미 스토어를 비롯해 공식 온라인 스토어 및 주요 온라인 판매 채널에서 구매할 수 있다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr

