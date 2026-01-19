'대한민국 웹툰 공모대전 in 순천' 공모…신인 웹툰 창작자 등용문

예비 창작자 데뷔 기회 제공

대상·최우수상 등 10여명 선정

순천시는 웹툰 앵커 기업 케나즈와 손잡고 전국 신인 창작자들을 대상으로 '대한민국 웹툰 공모 대전 in 순천'을 개최한다고 19일 밝혔다.

신인 웹툰 창작자 발굴 '대한민국 웹툰 공모대전 in 순천' 홍보물. 순천시 제공

시는 이번 공모전을 통해 젊고 참신한 아이디어를 가진 예비 창작자들에게 데뷔 기회를 제공하고, 지역과 함께 성장하는 웹툰 산업 생태계 구축을 위해 준비했다고 설명했다.

접수 기간은 오는 3월 25일부터 3월 31일까지이며, 이메일(contest@kenaz-re.com)을 통해 가능하다.

참가 자격은 19세 이상 예비 창작자로서 연재 경험이 없거나 매체 연재 2회 미만인 자이며, 소재, 주제, 장르는 제한이 없다. 다만, 성인물이나 이미 수상·계약된 작품은 제외된다.

시상 규모는 1억 원으로 대상 5,000만원, 최우수상 3,000만원 등 총 10 작품을 선정하게 된다. 특히 대상과 최우수상 수상자에게는 시상금뿐 아니라 웹툰 연재와 유통을 위한 후속 지원도 함께 제공된다.





시 관계자는 "이번 공모 대전은 전국의 신인 창작자들에게 웹툰 데뷔의 발판을 마련해 줄 뿐 아니라, 순천시가 웹툰 산업의 새로운 거점 및 중심으로 자리매김하는 계기가 될 것"이라며 "많은 창작자의 관심과 참여를 기대한다"고 말했다.





호남취재본부 이경환 기자 khlee2762@asiae.co.kr

