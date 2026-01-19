독립기념관 이사회, 역사관 논란 김형석 관장 해임건의안 의결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

독립기념관 이사회가 19일 역사관(觀) 논란을 불러 일으킨 김형석 관장의 해임건의안을 의결했다.

독립기념관 이사인 김용만·문진석·송옥주 더불어민주당 의원은 이날 독립기념관 밝은누리관에서 열린 긴급이사회 후 기자회견을 열어 "김 관장 해임 요구안이 참석한 이사 12명 중 절반을 넘는 10명의 찬성으로 의결됐다"고 밝혔다.

김 관장은 2024년 윤석열 정부 당시 임명된 인사로, 여권에선 그가 뉴라이트 성향이라면서 사퇴를 촉구해왔다. 특히 김 관장은 지난해 8월15일 광복 80주년 기념식에서 '해방은 연합국의 선물'이라고 주장해 역사관 논란을 불러일으키기도 했다.

이번 긴급이사회는 김 관장이 보훈부 감사 결과에 대해 제기한 이의신청이 기각된 뒤 김 의원 등 6명이 개최를 요구함에 따라 개최됐다. 보훈부는 앞서 김 관장과 관련한 감사를 진행해 사유화 논란 등 14개 분야의 비위 사실을 적발하고 징계처분 한 바 있다. 김 관장의 해임안은 국가보훈부 장관의 제청을 거쳐 대통령이 최종 재가를 하면 확정된다.





김 관장은 향후 법적 대응 등에 나설 것으로 보인다. 김 관장은 이사회 직후 기자간담회를 갖고 "해임 의결의 근거가 된 보훈부 감사는 실체적 사실과 무관하게 독립기념관장의 해임을 목적으로 부당하게 진행됐다"며 "감사결과보고서 내용에 대해 동의할 수 없다"고 밝혔다.





