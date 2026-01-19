본문 바로가기
급발진 의심사고 75%는 60대 이상 운전자…"차량 결함 아닌 페달 오조작"

윤슬기기자

입력2026.01.19 15:52

급발진 의심 149건 분석
109건은 페달 오조작

지난해 국내에서 발생한 급발진 의심 교통사고 운전자 중 상당수가 60대 이상의 고령자인 것으로 나타났다.


급발진 의심사고 75%는 60대 이상 운전자…"차량 결함 아닌 페달 오조작" 경기 수원시 팔달구 경수대로. 사진은 기사의 특정 내용과 관련 없음. 연합뉴스
19일 한국교통안전공단(TS) 자동차안전연구원은 지난해 언론에 보도된 급발진 원인 의심 사고 149건을 분석한 결과, 페달 오조작 사고는 109건으로 집계됐다. 이외 40건은 조사나 감정이 중이거나 조사 결과가 확인되지 않았다. 지금까지 차량 결함에 의한 급발진 현상은 확인되지 않은 셈이다.


연령별로 보면 60대(36.2%)로 가장 많았다. 이어 70대(28.4%), 50대(14.2%), 80대(9.9%), 20대(5.7%), 50대(4.3%), 30대·90대(각 0.7%) 순으로, 60대 이상의 비중이 75.2%로 나타났다.


성별은 남성이 68.8%, 여성이 31.2%였다.


사고 장소별로는 도심 주요 도로인 간선도로(40.3%)가 가장 많았다. 또 아파트 및 주택 단지 내(29.5%), 골목길 등 국지도로 내(24.8%) 순이다.


주행상태가 확인된 144건 기준으로는 정차 또는 저속(크립) 주행 중이 69.4%로 많았다. 나머지는 일반 주행 중에 발생했다.


사용 연료가 확인된 120건을 기준으로는 휘발유 39.2%, 전기 24.2%, 경유 15% 순이었다. 전체 등록 대수와 비교해 보면 전기차(전체의 3.4%)의 사고가 잦은 편이었다.


특히 지난해 3개월간 운전자 141명을 대상으로 페달 오조작 방지장치 시범사업을 추진한 결과, 페달 오조작 의심건수가 71회 발생했다. 공단은 "원천 차단하는 등의 성과를 달성한 것을 바탕으로 장착사업을 지속 확대할 계획"이라고 밝혔다.


정용식 공단 이사장은 "사고조사 경험을 기반으로 페달 오조작 사고를 예방할 수 있는 기술 개발과 제도 개선에 역량을 집중하겠다"고 말했다.




윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr
