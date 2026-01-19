동두천시, '지역사회서비스 투자사업' 이용자 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 동두천시는 2026년 지역사회서비스 투자사업 이용자를 오는 22일부터 2월 6일까지 모집한다고 19일 밝혔다.

지역사회서비스 투자사업은 지역 주민의 삶의 질 향상을 목표로, 지역 특성과 주민 수요에 맞춘 맞춤형 사회서비스 이용권(전자바우처)을 지원하는 사업이다. 이를 통해 지역사회 복지를 확충하고 사회서비스 분야의 일자리 창출도 함께 도모한다.

모집 분야는 총 4개 서비스로 ▲우리아이심리지원서비스 ▲아동정서발달 지원서비스 ▲장애인보조기기 렌탈서비스 ▲시각장애인 안마서비스다. 신청 대상은 사업별 소득·연령·욕구 기준을 충족하는 주민이며 자세한 신청 요건은 동두천시청 홈페이지에서 확인할 수 있다.

신청은 주민등록지 기준 각 동 행정복지센터를 방문하거나, 복지로 홈페이지 및 모바일 복지로 앱을 통해 가능하다. 이용자는 2월 중 선정·통지되며 서비스는 2026년 3월 1일부터 2027년 2월 말까지 이용할 수 있다.





동두천시 관계자는 "지역사회서비스 투자사업은 주민 개개인의 욕구에 맞춘 맞춤형 복지서비스를 제공하는 사업"이라며 "필요한 주민들이 적기에 서비스를 이용할 수 있도록 신청 안내와 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.





