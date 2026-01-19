설날 '금융애로' 덜어드려요… BNK금융그룹, 1조6000억원 특별대출

지역 중소기업·소상공인 지원 나서

BNK금융그룹(회장 빈대인) 계열사인 부산은행과 경남은행은 설날을 맞아 1조6000억원 규모 '설날 특별대출'을 실시한다

그룹 측은 설날 특별대출 지원은 어려움을 겪는 지역 중소기업과 소상공인의 유동성 해소, 지역경제 활성화를 위해 마련됐으며 1월 19일부터 오는 3월 19일까지 운용한다고 알렸다.

운영 한도는 BNK부산은행 8000억원과 BNK경남은행 8000억원(신규 4000억원, 기한연기 4000억원)씩 총 1조6000억원이다.

지원 대상은 장기거래 중소기업, 지역 창업기업, 기술력 우수 중소기업, 지역 일자리 창출기업, 지자체 전략산업 영위 중소기업, 성실상환기업 등이다. 업체별 지원 금액은 최대 30억원으로 지역 중소기업의 금융비용 절감을 위해 최고 1.0%의 금리감면도 추가로 지원한다.

BNK 2026년 설날 특별대출에 대한 자세한 사항은 BNK부산은행 및 BNK경남은행 영업점과 고객센터로 문의하면 된다.





BNK금융그룹 관계자는 "설 명절을 앞두고 자금 수요가 증가하는 지역 중소기업과 소상공인을 지원하기 위해 특별대출을 실시하게 됐고 지역 중소기업과 소상공인들의 금융 애로를 해소하고 지역 경제에 활력을 더하길 바란다"고 말했다.

