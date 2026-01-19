본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

홍준표 "지금도 뒷거래 없겠나…20년 전 광역 1억·기초 5천"

방제일기자

입력2026.01.19 13:52

수정2026.01.19 13:53

시계아이콘01분 30초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

"지금도 공천 헌금, 비밀 아닌 관행"
"구조 자체가 비리 온상" 여야 모두 겨냥

홍준표 전 대구시장은 강선우 무소속 의원이 김경 서울시의원으로부터 공천 헌금 1억 원을 받았다는 의혹과 관련해 과거 정치권 전반에 걸친 공천 헌금 실태를 지적하며 "어찌 지금 수사받는 김병기, 강선우만의 일이겠느냐"며 구조적 병폐를 비판했다.


18일 홍 전 시장은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 글을 올려 "영호남 지역, 각 당의 강세 지역은 지금도 뒷거래가 없다고는 할 수 없다"며 "그 두 사람은 아마 재수 없게 걸렸다고 억울해할 것"이라고 운을 뗐다.

홍준표 "지금도 뒷거래 없겠나…20년 전 광역 1억·기초 5천" 홍준표 전 대구시장. 아시아경제
AD

이어 그는 2004년 17대 총선 당시 공천심사위원으로 활동하던 경험을 언급하며, "TK 지역 중진 의원이 재공천을 조건으로 15억 원을 제안했다"고 주장했다. 홍 전 시장은 "알겠다고 한 뒤 곧바로 공심위에 보고했고, 해당 인사는 컷오프 후 신인에게 공천을 줬다"고 회고했다.


또한, 2006년 지방선거 당시에도 서울시 간부 출신 인사가 동대문구청장 공천을 요청하며 10억 원을 제시했다고 밝혔다. 그는 "당시 광역의원은 1억 원, 기초의원은 5000만 원이라는 게 공공연한 비밀이었다"며 "20년이 지난 지금도 김경 시의원 사례를 보니 공천 헌금은 오르지 않은 듯하다"고 지적했다.


이런 행태에 대해 홍 전 시장은 "지방선거 때 공천 장사로 정치자금과 총선 비용을 마련하는 국회의원들이 여야에 부지기수로 있다"며 "공천권이 지역구 국회의원이나 당협위원장에게 전속된 지금의 구조로는 문제 해결이 어렵다"고 비판했다. 그러면서 그는 "옛날 야당은 공공연히 공천 헌금을 받아 당의 선거자금으로 쓰기도 했으며, 개인의 공천 헌금 수수는 정치자금법 위반이 아니라 특가법상 뇌물"이라고 강조했다.


한편, 전날 2022년 지방선거를 앞두고 강선우 의원에게 1억원을 전달한 혐의를 받는 김경 서울시의원이 경찰에 출석했다. 지난 11일과 15일에 이어 세 번째 출석이다. 경찰에 출석한 김 시의원은 취재진에 "국민 여러분께 거듭 죄송하다는 말씀드린다"며 "책임 있는 자세로 (수사에) 임하고 있다. 결과를 좀 지켜봐 주시길 부탁드린다"는 입장을 밝혔다. 경찰은 이날 조사에서 1억원의 전달·반환 과정과 공천 대가성 등을 집중적으로 추궁할 것으로 보인다.

홍준표 "지금도 뒷거래 없겠나…20년 전 광역 1억·기초 5천" 무소속(전 더불어민주당) 강선우 의원에게 '공천헌금' 1억원을 전달한 혐의를 받는 김경 서울시의원. 연합뉴스

앞서 김 시의원은 미국에서 체류하던 당시 변호인을 통해 경찰에 제출한 자수서에서 '2022년 한 카페에서 강 의원에게 직접 1억원을 줬고 수개월 뒤 돌려받았다'는 취지로 밝힌 것으로 알려졌다. 김 시의원의 해당 진술은 강 의원의 해명과 배치된다. 강 의원은 의혹이 불거진 후 자신의 소셜미디어(SNS)에 "공천을 약속받고 돈을 받은 사실이 없다"며 "해당 사안을 인지하고 즉시 반환을 지시했다"고 말한 바 있다.


지금 뜨는 뉴스

AD

이날 오후 강 의원의 지역구 사무국장이던 남모 씨도 출석해 조사받을 예정이다. 남 씨는 김 시의원과 강 의원 만남에 동행했지만, 자신이 자리를 비운 새 1억원이 오갔다는 입장이다. 경찰은 전날 남 씨에 대해 10시간이 넘는 고강도 조사를 진행했지만, 공천 헌금 관련자들의 진술이 엇갈리는 만큼 남 씨 주장의 신빙성을 다시 따져볼 것으로 보인다. 이 가운데, 오는 20일에는 강 의원의 첫 소환조사가 예정돼 있다. 경찰은 강 의원과 김 시의원, 남 씨의 진술 향방에 따라 대질 조사도 고려하고 있는 것으로 알려졌다




방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.1609:11
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 15일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 전화 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 윤희석 : 감사합니다. 소종섭 : 국민의힘 윤리위원회가 제명 처분을 할 것이라고 예상을 했나요? 윤희석 : 어느 정도는 예상했었죠

  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0808:49
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0710:25
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(1월 5일) 소종섭 : 어서 오세요. 새해 복 많이 받으세요. 장성철 : 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. 소종섭 : 이 얘기부터 해보죠. 이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 관련해서 폭언했다, 보좌진에게 갑질했다, 남편이 부동산 투기를 했다는 등 의혹이 쏟아집니다. 그런데

이시각 랭킹 뉴스

15:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기