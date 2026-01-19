본문 바로가기
'韓-伊 정상회담' 李대통령 "과학강국·기술강국 핵심 DNA로 시너지 창출하자"

임철영기자

입력2026.01.19 12:46

수정2026.01.19 12:48

李대통령 "19년만 방한"…멜로니 "가까운 관계인데 놀랍다"
"기후위기 포함 글로벌 도전과제 공동 대응"
"우주항공, 방산 등 협력, 잠재력에 한계 없어"
양국 인적 교류 지속 확대 하자…"교역 만큼 중요"
伊총리, 정치적 대화 확대·핵심 광물 분야 협력 강화 제안

이재명 대통령은 19일 조르자 멜로니 이탈리아 총리와 정상회담에서 "과학강국으로 이탈리아의 전통적인 강점과 기술강국인 대한민국의 핵심 DNA가 힘을 모으면 양국이 큰 시너지를 창출할 수 있을 것"이라며 "기후위기를 포함한 글로벌 도전과제에 양국이 공동으로 대응하면서 가치 공유국으로 협력의 저변을 폭넓게 다져가자"고 말했다.

"멜로니 총리가 청와대 복귀 이후 첫 번째로 방문한 정상"이라면서 운을 뗀 대통령은 이날 청와대 본관에서 열린 한-이탈리아 정상회담 모두발언을 통해 "과학기술분야 그리고 우주항공, 방산 등 이런 첨단산업 분야에서도 양국 간의 협력은 계속 늘어나고 있다. 양국 간의 관계 잠재력에는 한계가 없다고 느껴질 정도"라면서 이같이 밝혔다.


한국과 이탈리아의 교역 규모를 통해 양국이 경제적으로 긴밀하다는 점을 강조하기도 했다. 이 대통령은 "이탈리아는 우리의 유럽(EU) 내 4위의 규모를 자랑하는 교역상대국으로 자리 잡고 있고, 또 양국 간의 교역액은 2022년 최고치를 기록한 이래 계속해서 높은 수준을 유지하고 있다"면서 "지금 연간 100만 명에 이르는 우리 국민들이 이탈리아를 방문할 정도로 우리 국민들의 이탈리아에 대한 애정이 남다르다"고 설명했다.


문화 분야 등 인적 교류를 지속적으로 확대하자고도 했다. 이 대통령은 "무엇보다 사람과 사람이 자주 만드는 것만큼 양국 우호 관계를 단단하게 만들 동력은 없다. 제가 교역 투자만큼이나 인적 교류 확대를 중시하는 이유"라며 "높은 문화의 힘을 지닌 소프트파워 강국으로서 한국과 이탈리아 국민이 우정을 더욱 돈독하게 쌓을 기회가 다방면으로 늘어나기를 바란다"고 말했다. 이 대통령이 "제가 여러 차례 우리 총리님을 뵙고 보니까 지금은 아주 오래된 친구 같은 느낌이 든다"고 하자 멜로니 총리는 고개를 크게 끄덕이며 화답하기도 했다.


이 대통령은 "이번 총리님의 방한 그리고 추후에 이뤄질 저의 이탈리아 방문을 통해서 양국 간에 호혜적이고 미래지향적인 협력 관계가 확대 발전될 것으로 확신한다"며 "총리님의 이번 방한 그리고 저의 이탈리아 방문을 통해서 양국 국민이 체감할 수 있는 실질적인 성과를 함께 만들어갔으면 좋겠다"고 언급했다.

앞서 이 대통령은 이탈리아가 6.25 전쟁 당시에 유엔 회원국이 아님에도 의료지원부대를 파견했던 점과 1951년 이탈리아 의료지원부대가 개설한 적십자병원 자리에 지금 영등포 우신초등학교가 세워져 있다는 점을 언급하며 감사의 뜻을 표하기도 했다. 우신초등학교에는 이탈리아의 깊은 우정을 상징하는 이탈리아 의무부대 6.25 전쟁 참전 기념비가 세워져 있다.


이어 멜로니 총리는 정치적으로 대화를 강화하고 핵심 광물 분야에서 협력을 강화하자고 제안했다. 멜로니 총리는 "핵심 광물 분야는 전략적으로 공동 연구 등을 신속하게 추진해야 된다고 생각한다"며 "양국의 공급망을 보다 강화하고 안정적으로 만들기 위해서이며, 그러기 위해서는 같은 생각을 가지고 있는 우방국끼리의 협력이 정말 중요하다고 생각한다"고 말했다.


교통 등 인프라 분야와 로봇공학 등 첨단 분야에서도 협력을 강화하자고 했다. 그는 "이탈리아 기업들은 한국에 맞는 좋은 솔루션을 제공할 수 있을 거라고 생각한다"며 "투자에서도 이탈리아는 한국에 어떤 대기업에 우호적인 환경을 만들기 위해서 노력하고 있으며, 특히 로봇공학·반도체 등 중요한 부분에서 이탈리아에 한국 대기업들이 활동할 수 있도록 하고 있다"고 소개했다.


문화 교류 등 소프트파워 분야에서도 협력을 확대할 수 있을 것으로 기대했다. 멜로니 총리는 자신의 딸이 K팝 팬이라는 점을 언급하면서 "한국은 K팝을 통해 소프트파워를 알리고 있고, 그렇기 때문에 서로의 협력을 증진시킬 수 있을지 탐색할 수 있을 것 같다"며 "이 모든 것의 중심에는 인적교류가 있다고 할 수 있다. 평소에 이재명 대통령의 어떤 실용적인 접근 방식에 대해서 굉장히 긍정적으로 생각해왔고 존중한다"고 말했다. 한편 멜로니 총리는 모두 발언을 마무리며 이 대통령에 국빈 방문을 해달라고 요청했다.




임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
