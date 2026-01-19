구리시, 상반기 구리 미래 학교 마을 강사 역량강화교육 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

마을 강사 전문성 강화

아동 심폐소생술 교육 실시

경기 구리시(시장 백경현)는 지난 16일 구리시 청소년문화의집 5층 드림홀에서 '2026년 상반기 구리 미래 학교 마을 강사 역량 강화 교육'을 실시했다.

구리시(시장 백경현)가 지난 16일 구리시 청소년문화의집 5층 드림홀에서 '2026년 상반기 구리 미래 학교 마을 강사 역량 강화 교육'을 실시하고 있다. 구리시 제공

이번 교육에는 마을 강사 50여 명이 참석한 가운데, 구리 미래 학교 운영 지침 안내와 함께 아동 심폐소생술 교육(법정의무교육) 을 진행해 마을 강사들의 전문성과 현장 대응 역량을 강화했다.

백경현 구리시장은 "마을 강사는 단순한 지식 전달자를 넘어 아이들의 꿈과 진로를 함께 설계하는 중요한 동반자"라며 "구리시는 앞으로도 마을 강사들이 안정적으로 활동하며 성장할 수 있도록 행정적·제도적 지원을 지속적으로 확대해 아이 한 명 한 명의 눈높이에 맞는 수업과 따뜻한 관심이 살아 있는 구리 교육을 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.





한편, 구리 미래 학교는 초·중·고등학생과 학교 밖 청소년을 대상으로 창의 과학, 예술교육, 생활체육, 진로·직업 등 4개 분야의 다양한 프로그램을 매년 4회 운영하고 있다. 2025년에는 총 132개 프로그램에 1639명의 학생이 참여하는 등 학부모와 학생들로부터 큰 호응을 얻었다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

