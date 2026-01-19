본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

트럼프 그린란드발 '관세' 엄포에…세계 금융시장 요동

김민영기자

황윤주기자

입력2026.01.19 11:12

시계아이콘02분 06초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

유로화·파운드화 떨어졌다 회복
엔화 안전자산 선호에 강세
미 주가지수 선물 일제히 하락

유럽 8개국을 향한 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 위협이 글로벌 금융시장의 새로운 변수로 떠올랐다. 미국과 유럽연합(EU) 간 무역전쟁이 재점화될 수 있다는 우려가 커지면서 미국 주가지수 선물이 일제히 하락했다. 중장기적으로도 달러 등 미국 자산에 매도 압력을 가할 수 있다는 분석이 나온다.


트럼프 그린란드발 '관세' 엄포에…세계 금융시장 요동 UPI연합뉴스
AD

트럼프 관세 위협에 유로화·파운드화 반등…달러화 가치 하락

18일(현지시간) 로이터통신에 따르면 아시아·태평양 시장 거래가 시작된 19일 초반 달러화 대비 유로화 가치는 1.1572달러로 0.2% 하락했다. 지난해 11월 이후 최저 수준이다. 이후 유로화 가치는 0.19% 반등해 1.16189달러에 거래됐다. 영국 파운드화도 한 달 만에 최저치 수준까지 밀렸으나 0.17% 회복해 1.3398달러를 기록했다고 로이터는 전했다. 로이터에 따르면 달러 지수는 0.19% 하락한 99.18을 기록했다. 엔화는 안전자산 선호에 힘입어 달러 대비 강세를 나타냈다.


트럼프 대통령의 관세 압박이 달러화에 부담으로 작용한 결과다. 로이터는 달러가 여전히 안전자산으로 평가받고 있지만, 지난해 4월과 마찬가지로 워싱턴이 지정학적 갈등의 중심에 서게 될 경우 달러도 영향을 받을 수 있다고 분석했다. 필 헌트의 칼럼 피커링 수석 이코노미스트도 "최근 트럼프 대통령의 연방준비제도(Fed) 공격을 감안하면, 유럽과의 갈등이 격화될 경우 미국 정책의 신뢰성이 심각하게 훼손될 수 있다는 우려가 커지면서 달러화에 추가적인 압박을 가할 수 있다"고 말했다. 그는 이어 "특히 유럽을 중심으로 자본을 본국으로 환류시키고 미국 자산을 회피하려는 움직임이 나타날 경우, 고평가된 미국 기술주 밸류에이션에도 하방 위험이 될 수 있다"고 덧붙였다.


트럼프 그린란드발 '관세' 엄포에…세계 금융시장 요동 UPI연합뉴스

시장 영향 제한적 관측도…지정학적 리스크 고조에 유럽 방산주 수혜주 부각

트럼프 대통령의 관세 분쟁이 새로운 국면을 맞게 됐다는 분석도 나온다. 독일 베렌베르크의 홀거 슈미딩 수석 이코노미스트는 "올해 관세 문제가 어느 정도 진정됐을 것이라는 기대는 이제 산산조각이 났다"며 "우리는 다시 지난해 봄과 같은 상황에 놓였다"고 진단했다. 트럼프 대통령은 지난해 4월 세계 각국을 상대로 상호관세 부과를 예고하며 금융시장에 큰 충격을 안겼다. 이후 미국이 EU, 일본, 한국 등과 잇따라 합의에 나서며 사태는 일단 봉합되는 듯했다. 그러나 이날 다시 유럽에 대한 관세 부과를 선언하면서 무역전쟁 재점화 우려가 커지면서 선물 시장은 급락세를 보이고 있다.


이날 미 동부시간 오후 8시25분 현재 뉴욕증시에서 다우존스30 선물은 0.64% 하락한 4만9232.00을 나타내고 있다. S&P500 선물 지수는 0.74% 급락한 6925.25, 나스닥100 선물은 0.95% 떨어진 2만5444.75를 나타내고 있다.


나스닥100 선물 지수는 지난주 미 검찰이 제롬 파월 Fed 의장에게 소환장을 발부했을 당시 0.68% 급락한 바 있다. 1% 가까이 하락한 것은 투자자들이 그린란드 사태를 그만큼 심각하게 바라보고 있다는 의미로 해석된다.


지난해에도 투자 심리가 예상보다 견조했고 글로벌 경제 성장세가 유지됐다는 점에서, 그린란드발 지정학 리스크가 당장 시장 전반을 크게 흔들 가능성은 제한적이라는 관측도 나온다. 실제로 주말에도 거래되는 위험자산인 비트코인은 비교적 안정적인 흐름을 보이며 9만5330달러 선에서 거래됐다.


유럽 증시는 여전히 사상 최고치 부근에서 움직이고 있다. 독일 DAX 지수와 영국 FTSE 지수는 이달 들어 3% 이상 상승해, 같은 기간 1.3% 오른 미국 S&P500 지수를 웃돌고 있다. 다만 시점을 좁혀보면 투자자들이 지정학적 긴장 고조를 주시하는 움직임도 보인다. CNBC에 따르면 16일 범유럽 Stoxx 600 지수는 0.1% 하락 마감했고, 주요 증시와 업종은 혼조세를 보였다.


지정학적 긴장 고조로 유럽 방산주가 수혜주로 떠올랐다. 범유럽 방산주 지표인 스톡스 유럽 항공우주 및 방산 지수는 이달 들어 약 15% 급등했다. 이는 지난해 사상 최고 수준을 기록했던 연간 상승폭의 4분의 1을 웃도는 수준이다. 종목별로는 스웨덴의 사브가 32% 급등했고, 독일의 라인메탈은 22%, 영국의 BAE 시스템즈는 22% 상승했다. 파이낸셜타임스(FT)는 "미국이 그린란드 통제 가능성을 언급하고 베네수엘라를 둘러싼 긴장이 재점화되면서 유럽 방산주가 올해 매우 강한 상승세로 출발하고 있다"며 "지난해 가장 뜨거웠던 섹터 중 하나였던 방산 랠리가 다시 불붙었다"고 평가했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

그린란드 분쟁에 더해 이란 사태, 파월 Fed 의장 기소 위협으로 인한 중앙은행 독립성 훼손 우려까지 겹치면서, 안전자산인 금 가격은 사상 최고치 부근에서 움직이고 있다. 뉴욕 상업거래소에서 2월 인도분 금 선물가격은 한국시간 19일 오전 9시21분 기준 온스당 4671달러 부근에서 움직이고 있다.




김민영 기자 argus@asiae.co.kr
황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
2026 경제성장전략
  • 26.01.0914:18
    "손해 보고도 집못팔까" 걱정 덜어준다…지방 미분양 '환매보증' 첫도입
    "손해 보고도 집못팔까" 걱정 덜어준다…지방 미분양 '환매보증' 첫도입

    정부가 지방 미분양 해소를 위해 수분양자에게 일정 가격으로 되팔 권리를 보장하는 '주택환매 보증제(가칭)'를 처음 도입한다. 준공 후 미분양 1가구1주택 특례 가액기준을 6억원에서 7억원으로 상향하고, 인구감소지역 세제 특례와 기업구조조정 부동산투자회사(CR리츠) 지원도 연장한다. 공급 측면에서는 3기 신도시 1만8000가구를 포함해 올해 5만가구 착공에 나선다. 9일 관계부처 합동으로 발표한 '2026년 경제성장전략'에서

  • 26.01.0914:05
    디지털자산 제도화 본격화…스테이블코인·현물 ETF까지 제도권 편입
    디지털자산 제도화 본격화…스테이블코인·현물 ETF까지 제도권 편입

    정부가 스테이블코인 규율체계 마련을 포함한 디지털자산 제도화에 속도를 낸다. 디지털자산 기본법(가상자산 2단계 법안) 입법을 통해 발행·유통·거래 전반을 포괄하는 규제 틀을 마련한다. 또한 디지털자산 현물 상장지수펀드(ETF) 도입을 추진할 계획이다. 재정경제부·금융위원회를 비롯한 관계기관은 9일 오후 '2026 경제성장전략'을 통해 스테이블코인 규율체계 마련 등 디지털자산을 제도화하겠다고 밝혔다. 해당 법안은

  • 26.01.0914:00
    국장 장기투자 촉진 ISA 신설…국부펀드는 20조원 규모로 출범
    국장 장기투자 촉진 ISA 신설…국부펀드는 20조원 규모로 출범

    정부가 국내 장기 주식투자를 유도하기 위해 세제 혜택을 대폭 확대한 생산적 금융 개인종합자산관리계좌(ISA)를 출시한다. 투자 시 납입부터 배당까지 '더블 혜택'을 주는 국민성장펀드·기업성장집합투자기구(BDC) 펀드도 출시한다. 국내외 산업과 자산에 적극적으로 투자해 수익을 창출하는 '한국형 국부펀드'는 20조원 규모로 출범하기로 했다.9일 재정경제부는 이런 내용을 담은 '2026년 경제성장전략'을 발표했다. 정부는 60

  • 26.01.0914:00
    "국장 장기투자 촉진" 세제혜택 늘린 '생산적금융 ISA' 신설
    "국장 장기투자 촉진" 세제혜택 늘린 '생산적금융 ISA' 신설

    생산적 금융을 강조해온 이재명 정부가 국장 장기투자를 촉진하기 위한 '생산적 금융 개인종합투자계좌(ISA)'를 신설한다. 일정소득 이하의 청년을 대상으로 한 '청년형 ISA'는 물론, 비과세 200만원이 적용되는 기존 ISA 대비 세제혜택을 대폭 확대한 '국민성장ISA'도 선보일 예정이다. 재정경제부, 금융위원회를 비롯한 관계부처는 9일 오후 이러한 내용을 포함한 '2026년 경제성장전략'을 공개했다. 생산적 금융 기치 하에 첨단

  • 26.01.0914:00
    7월부터 24시간 외환시장 개방…MSCI선진지수 편입 박차
    7월부터 24시간 외환시장 개방…MSCI선진지수 편입 박차

    정부가 오는 7월부터 외환시장을 24시간 개방해 원화 국제화에 나선다. 역외 원화 결제 시스템을 구축하고 관련 규제를 정비함으로써 한국 증시의 숙원이자 이재명 대통령의 공약인 '모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진국지수' 편입에 박차를 가한다는 방침이다. 재정경제부·금융위원회를 비롯한 관계 기관은 9일 오후 '2026년 경제성장 전략'을 공개하면서 이러한 내용의 'MSCI 선진국지수 편입을 위한 외환·자본시장 종합

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.1609:11
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 15일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 전화 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 윤희석 : 감사합니다. 소종섭 : 국민의힘 윤리위원회가 제명 처분을 할 것이라고 예상을 했나요? 윤희석 : 어느 정도는 예상했었죠

  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0808:49
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0710:25
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(1월 5일) 소종섭 : 어서 오세요. 새해 복 많이 받으세요. 장성철 : 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. 소종섭 : 이 얘기부터 해보죠. 이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 관련해서 폭언했다, 보좌진에게 갑질했다, 남편이 부동산 투기를 했다는 등 의혹이 쏟아집니다. 그런데

이시각 랭킹 뉴스

12:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기