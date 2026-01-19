현대홈쇼핑, 온라인판 초저가 아울렛 'D숍' 신설…최초가 대비 평균 70%↓

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인기 PB·LB 포함 직매입 브랜드 판매

40여개 브랜드 이월상품 430여가지 취급

패션 외 주얼리·가방·신발 등 확대 계획

현대홈쇼핑은 40여개 브랜드의 패션 이월상품 430여가지를 초저가로 판매하는 'D숍(Discount SHOP)'을 신설한다고 19일 밝혔다.

홈쇼핑 공식 온라인몰 안에 하위 카테고리 형태로 이월상품을 모아 소개하는 경우는 있었으나, 독립 플랫폼으로 분리해 운영하는 것은 현대홈쇼핑이 처음이다.

현대홈쇼핑 관계자는 "기존 공식 온라인몰인 현대H몰은 패션과 리빙, 식품 등 다양한 카테고리의 중·고가 브랜드를 아우르는 종합몰 성격이 강해 가성비(가격 대비 성능) 패션에 대한 접근성과 가시성을 끌어올리는 데 한계가 있었다"며 "D숍은 초저가 패션에 집중하기 때문에 고물가 환경에서 가격적 혜택을 비교하는 데 많은 시간을 할애하는 고객들이 특가 상품에 보다 쉽고 빠르게 접근할 수 있는 채널이 될 것"이라고 설명했다.

D숍의 판매 상품은 디자인이나 시즌 트렌드에 민감한 상품보다는 실용적인 아이템 비중이 높은 현대홈쇼핑 자체 브랜드(PB)와 라이선스 브랜드(LB)를 중심으로 구성된다. 머티리얼랩, 어반어라운드 등 PB와 프리마클라쎄, 누캐시미어 등 LB, 그리고 현대홈쇼핑이 직매입해 운영하는 지미추, 듀베티카, 지포어 등이 대표적이다. TV홈쇼핑 판매방송 종료 후 1년 이상 경과한 상품 중에서 시즌과 유행의 영향을 받지 않는 스테디셀러 위주로 선별해 선보일 예정이다.

판매 가격은 최저 9900원부터 시작하며, 평균 할인율은 최초 판매가 대비 70%다. 현대홈쇼핑은 D숍 메인 페이지에 주요 특가 상품을 전진 배치하고, 1만원 이하, 3만원 이하, 3만~5만원, 5만원 이상 등 가격대별 탭을 제공하는 등 고객이 직관적으로 가격 혜택을 체감할 수 있도록 한다는 계획이다.

현대홈쇼핑은 이번 D숍 오픈을 통해 패션 재구매율이 높은 4050 여성 고객의 록인(lock-in) 효과를 극대화한다는 구상이다. 이를 위해 4050 고객이 자연스럽게 D숍을 방문할 수 있도록 쇼핑 정보 문자 안내 등 타깃 마케팅을 진행할 예정이다. 또 가격 혜택을 앞세운 사회관계망서비스(SNS) 마케팅 등을 통해 가격 민감도가 강한 2030 소비자들도 신규 고객으로 유입한다는 전략이다.





현대홈쇼핑 관계자는 "D숍은 현대홈쇼핑이 보유한 직매입 상품 운영 역량과 가격 경쟁력을 집약한 채널로 고객의 합리적 소비 경험을 확장할 수 있을 것으로 기대된다"며 "앞으로도 현대홈쇼핑만의 노하우와 바잉파워를 발휘해 플랫폼 다각화를 꾸준히 추진해 나가겠다"고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

