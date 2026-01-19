'직장내 괴롭힘' 이번에 뿌리 뽑는다…경북교육청, 2주간 실태조사 착수

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경북교육청(교육감 임종식)은 19일부터 30일까지 2주간 경북교육청 소속 전 직원을 대상으로 상호 존중하는 건강한 직장 문화 조성을 위해 '2026년 직장 내 괴롭힘 실태 설문조사'에 나선다.

이번 실태조사는 2022년 제정된 '경상북도교육청 직장 내 괴롭힘 근절에 관한 조례'에 따라 2년마다 실시되는 정기 조사로, 조직 내 잠재적인 위험 요인을 사전에 발굴하고 직장 내 괴롭힘에 대한 구성원들의 인식 수준을 객관적으로 진단하기 위해 마련됐다.

경북교육청은 이번 조사의 신뢰도를 높이기 위해 설문조사 결과와 실제 접수된 민원 사례 등을 교차 분석해, 2월 13일까지 종합적인 실태조사를 마칠 계획이다.

설문조사는 전면 익명으로 진행되며, △직장 내 괴롭힘 발생 여부 △괴롭힘 피해 유형 △신고 및 대처 방식에 대한 인식 △직장 내 괴롭힘 예방을 위한 개선 의견 등 총 19개 문항으로 구성됐다. 이를 통해 현장의 다양한 의견을 폭넓게 수렴할 방침이다.

특히 이번 조사를 통해 수집된 결과는 향후 직장 내 괴롭힘 사안 처리 과정의 전문성을 높이고, 예방 매뉴얼 보완과 맞춤형 대응 체계 구축 등 실질적인 개선 대책을 마련하는데 기초자료로 활용될 예정이다.





임종식 경북교육감은 "직장 내 괴롭힘 근절은 따뜻한 경북교육을 실현하기 위한 필수적인 과제"라며, "이번 실태조사를 통해 드러난 문제점은 과감히 개선하고, 구성원 모두가 안심하고 일할 수 있는 건강한 직장 문화를 만들어 가겠다"라고 말했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

