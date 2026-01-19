한국타이어, BMW 드라이빙센터에 고성능 타이어 독점 공급

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국타이어앤테크놀로지(이하 한국타이어)가 BMW그룹코리아에서 운영하는 자동차 복합 문화 공간 'BMW 드라이빙 센터'에 12년 연속으로 고성능 타이어를 독점 공급한다고 19일 밝혔다.

한국타이어는 BMW 드라이빙 센터가 개장한 2014년부터 트랙 주행 및 드라이빙 프로그램에 활용되는 시승 차량에 고성능 타이어를 공급해왔다.

공급 타이어는 플래그십 타이어 브랜드 벤투스의 초고성능 퍼포먼스 타이어 '벤투스 에보', 세계 최초 풀라인업 전기차 전용 타이어 브랜드 아이온의 사계절용 스포츠유틸리티차량(SUV) 타이어 '아이온 에보 AS SUV', 프리미엄 겨울용 타이어 브랜드 윈터 아이셉트의 고성능 SUV 타이어 '윈터 아이셉트 에보3 X' 등 3종이다.

특히 올해부터 새롭게 공급되는 '벤투스 에보'는 고속 주행 환경에서의 제동력과 코너링 성능을 한층 강화한 초고성능 타이어다. 뛰어난 연비 효율과 마일리지 성능도 겸비한 제품이라고 한국타이어 관계자는 설명했다.

한국타이어앤테크놀로지가 BMW그룹코리아에서 운영하는 'BMW 드라이빙 센터'에 12년 연속 고성능 타이어를 독점 공급한다. 한국타이어앤테크놀로지 제공

이와 함께 BMW 드라이빙 센터 쇼룸 전시 차량에도 한국타이어가 장착되며 트랙 내 빅보드와 펜스보드 등에도 글로벌 통합 브랜드 '한국(Hankook)'의 브랜딩 요소를 노출해 방문객 대상 홍보 효과를 노렸다.





한국타이어 관계자는 "올해도 BMW 드라이빙 센터와 연계한 다수의 체험형 프로그램을 운영하며 업계 최상위 수준의 고성능 타이어 퍼포먼스 경험 기회를 제공하는 동시에, 고객 소통 접점을 지속 확대할 계획"이라고 밝혔다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr

