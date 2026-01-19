[클릭 e종목]"HD현대重, 미포 합병·군함 수주로 실적 ↑"

목표가 78만원 상향

DS투자증권은 19일 HD현대중공업에 대해 "HD현대미포 합병 효과와 HD현대베트남조선(HVS)의 실적 기여도를 반영해 향후 실적 추정치를 상향 조정한다"고 밝혔다.

김대성 DS투자증권 연구원은 이날 리포트에서 HD현대중공업에 대한 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 78만원으로 상향 조정하며 이같이 밝혔다. 김 연구원은 "HD현대미포의 도크가 향후 특수선 건조에 활용되는 만큼 기존에 부여했던 프리미엄을 유지하는 것이 타당하다"고 설명했다. 이어 "협력사인 헌팅턴잉걸스가 미 해군 차세대 호위함 프로그램의 제1 조선사로 확정됨에 따라 관련 법안 통과 시 블록 수주 가능성이 높고, 미국 내 제2 야드 선정 의지에 따른 추가적인 리레이팅도 가능할 것"이라고 내다봤다.

HD현대중공업의 2025년 4분기 실적은 매출액 4조8000억원(전년 동기 대비 21.6% 증가), 영업이익 6696억원(전년 동기 대비 137.3% 증가)으로 호실적을 기록할 전망이다. 김 연구원은 "4분기 실적 추정치에는 HD현대미포의 12월 실적만 반영돼 통합 법인 기준 수치가 시장 컨센서스에 충분히 반영되지 않았다"며 단순 비교보다는 선가 믹스 개선과 환율 효과에 주목해야 한다고 설명했다. 매출의 70%를 차지하는 조선 부문의 경우 2023~2024년 고선가 수주분 비중이 74%까지 확대되고 수주 기준 1321원의 우호적인 환율 효과가 더해지며 수익성 향상을 견인할 것이라는 평가다.





올해 수주 목표를 통해 확인할 수 있는 군함 수주에 대한 자신감도 긍정적이다. HD현대중공업의 올해 조선 부문 수주 목표는 145억 달러이며, 특히 특수선 부문에서 전년 대비 3배에 달하는 30억 달러를 공격적으로 설정했다는 점에 주목했다. 김 연구원은 "필리핀 초계함, 태국 호위함, 페루 잠수함 및 쇄빙선 등 확보된 파이프라인과 보수적인 수주 성향을 고려할 때, 이번 목표치는 미국발 군함 블록의 수주 가능성까지 염두에 둔 수치"라고 판단했다. 해양플랜트 역시 중동향 FPSO 수주 기대감과 함께 연내 2기 수주는 무난히 달성할 것으로 전망했다.

