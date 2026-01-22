[문화人터뷰]"한국 무용수 기량 최고…이제 세계 무대에서 꽃피울 차례"

김주원 부산 오페라하우스 발레단 예술감독

"창작 뮤지컬 '어쩌면 해피엔딩'처럼 세계의 주목을 받는 한국 창작 발레 작품이 나올 날도 머지않았다고 생각한다. 뛰어난 무용수와 안무가가 많다. 이제 한국 발레가 외연 확장을 고민할 시점이다."

김주원 예술감독(49)은 아시아경제와의 인터뷰에서 한국 창작 발레 작품은 이미 수출 준비를 마쳤다며 세계 무대에서 꽃필 날이 머지않았다고 말했다.

그의 말처럼 무용수들의 기량은 이미 세계적 수준에 도달해 있다. 박윤재 발레리노는 지난해 세계적 권위를 가진 로잔 국제 발레 콩쿠르에서 우승했고, 전민철은 유스 아메리카 그랑프리(YAGP)를 석권했다. 전민철은 같은 해 10월 세계 최고 발레단 중 하나인 러시아 마린스키 발레단에 정식 입단했다. "저희 세대는 외국에 유학해 역량을 쌓고 돌아와 주역을 맡았다. 지금은 한국에서 배우고 성장한 무용수들이 세계 무대에서 주인공을 맡는 시대다. 한국 무용수의 기량이 세계적인 수준이라는 의미다."

김주원 부산 오페라발레단·대한민국발레축제 예술감독 [사진 제공= EMK엔터테인먼트]

'어쩌면 해피엔딩' 뮤지컬처럼 한국발레 외연 확장 고민해야

김 감독은 선화예술중학교 2학년 때 러시아로 유학을 떠났고, 볼쇼이 발레학교 최초의 한국인 학생이 됐다. 1998년 볼쇼이 발레학교 졸업 후 국립발레단 수석무용수로 입단해 2012년까지 주역으로 활약했다. 2006년 세계 최고 권위의 '브누아 드 라 당스' 최우수 여성무용수상을 수상하며 한국 대표 발레리나로 자리매김했다. 강수진 국립발레단 단장에 이어 한국인 두 번째 수상자였다.

무용수들의 성장은 국내 발레단의 수준을 끌어올렸다. 김 감독은 "국립발레단은 아시아 최고 발레단이라고 확신할 수 있다"며 "이제 세계 무대로 도약하려면 콘텐츠가 필요하다"고 강조했다. 세계 유수 발레단처럼 단체를 상징하는 레퍼토리가 있어야 한다는 취지다. 그는 "훌륭한 안무가는 많은데 이들을 성장시킬 환경이 필요하다"고 덧붙였다. "좋은 안무가들을 성장시킬 수 있는 예술감독과 프로듀서 그리고 시스템이 필요하다. 발레 무용수들이 생각하지 못하는 마케팅이나 홍보 측면에서 세계 무대와의 연결고리를 찾아야 한다."

김주원 예술감독은 다음달 중순 부산으로 내려갈 예정이다. 4월 예정된 부산 오페라하우스 발레단의 올해 첫 공연을 준비하기 위해서다. 그는 2024년 부산 오페라하우스 발레단 초대 예술감독을 맡아 3년째 단체를 이끌고 있다.

뛰어난 무용수·안무가 많아…세계 무대 도약 '콘텐츠' 필요

부산은 문화예술도시로의 도약을 꿈꾼다. 지난해 부산콘서트홀 개관에 이어 내년 부산 오페라하우스 개관을 앞두고 있다. 부산시는 오페라하우스를 오페라·발레 제작 극장으로 운영할 계획을 세우고 현재 프로젝트성으로 부산 오페라하우스 발레단을 운영하고 있다. 김 감독은 "내년 오페라하우스가 개관하면 드디어 발레단의 집이 생기는 셈"이라고 말했다.

지역에서 발레단을 운영하기는 쉽지 않다. 정기 시즌 공연을 통해 안정적으로 운영되는 지역 단체는 사실상 광주시립발레단이 유일하다. 광주시립발레단은 올해 창단 50주년을 맞았다. 김 감독은 "지역에서 예술단체가 만들어져 50년을 이어왔다는 사실이 새삼 대단하다고 느껴진다"고 했다.

부산 오페라하우스 발레단은 예산은 물론 연습 공간도 부족한 상황이다. 부산시민회관·부산문화회관 등을 옮겨 다니며 공연을 준비하고 있으며, 발레 공연에 적합한 무대 조건도 미흡하다. "토슈즈는 0.5㎝만 바닥에 틈이 있어도 발이 돌아간다. 무용수가 중심을 잃고 부상 위험도 커진다. 그래서 공연장 바닥을 평평하게 만들기 위해 고무판을 깔기 전에 합판 종류를 깔아야 한다. 대부분 발레단과 극장은 합판을 갖고 있지만 부산에서는 빌릴 곳도 없어 합판 없이 공연한다. 그러다 보니 토슈즈 소리가 더 크게 나고 무용수들이 홈이 있는 바닥을 피해 다니며 공연하는 상황이다."

김주원 부산 오페라발레단·대한민국발레축제 예술감독 [사진 제공= EMK엔터테인먼트]

연습벌레 현역 때보다 분주…후배들 바라보는 시간 행복해

김 감독은 2024년부터 대한민국발레축제 예술감독도 맡고 있다. 제16회 대한민국발레축제는 5월 1일 개막한다. 부산 공연을 마치면 곧바로 서울로 올라와 축제 개막 준비를 시작해야 한다. 올해 발레축제에서는 안무가들을 위한 기획 공연을 예술의전당 CJ 토월극장에서 선보일 계획이다. 6월까지 축제 일정을 마치면 부산 오페라하우스 발레단의 7월·10월·11월 공연을 준비해야 한다.

서울과 부산을 오가며 바쁜 일정을 소화하는 셈이다. '연습벌레'로 통했던 현역 시절보다 지금이 더 분주할듯 싶었다.





"무대를 떠나면 춤이 없는 저는 사라질 것 같았다. 춤을 추지 않으면 죽음과도 같다고 생각했다. 그런데 어느 순간부터 제 시간을 채우던 춤이 자연스럽게 줄고, 후배들의 움직임을 바라보는 시간이 늘었다"며 "늘 무대 위 스포트라이트 한가운데 있었던 제가 이제는 무대 뒤에서 보람과 행복을 느낀다는 사실이 놀랍다. 춤출 때 괴로운 순간도 많았다. 그 감정을 알기에 후배들을 도울 수 있고 그래서 더 행복하다고 느낀다."





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

