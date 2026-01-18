장동혁 단식 요구 '쌍특검', 여야 원내대표 협상 평행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

우원식 국회의장(가운데)과 한병도 더불어민주당 원내대표(왼쪽), 송언석 국민의힘 원내대표가 지난 14일 서울 여의도 국회 의장실에서 열린 여야 원내대표 회동에서 기념촬영을 하고 있다. 김현민 기자

여야 원내대표가 18일 국민의힘이 요구하는 통일교·공천헌금 '쌍특검'을 두고 협상을 이어갔으나 접점을 찾지 못했다.

더불어민주당은 이날 언론 공지에서 한병도 민주당 원내대표와 송언석 국힘 원내대표가 국회에서 약 30분간 일대일 비공개 회동을 가졌다고 밝혔다.

회동에서 송 원내대표는 민주당이 주장하는 통일교·신천지 특검에서 통일교 특검만 따로 떼어내서 처리하자는 기존의 입장을 되풀이했다. 하지만 한 원내대표는 통일교뿐 아니라 신천지 같은 종교계 정치 개입을 수사 대상에 포함하는 통일교·신천지 특검을 해야 한다고 맞섰다.

민주당은 "협상은 평행선을 달렸고 어떠한 합의나 진전 없이 종료됐다"며 오는 19일 예정된 추가 회동은 없다고 전했다.

현재 장동혁 국힘 대표는 민주당에 쌍특검 수용을 촉구하며 국회에서 나흘째 단식을 이어가고 있다. 이를 두고 민주당은 "수사 회피를 위한 정치 연극"이라며 수용할 수 없다는 입장을 표명했다.





또 여야는 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 인사청문회 개최를 두고도 이견을 좁히지 못하고 있다. 국힘은 이 후보자가 자료 제출에 충실하지 않다는 이유로 청문회 전면 거부를 선언했지만 민주당은 19일로 합의된 청문회 일정에 따라 정상적으로 진행해야 한다고 맞서는 상황이다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr

