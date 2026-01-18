문재인 전 대통령, 동서인 김한수 출판기념회 참석해 응원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

문재인 "김한수 전 부총장의 새로운 도전 힘껏 응원하고 신세 갚아야 할 때"



김한수 "'교실을 교실답게'만드는 일에 힘 모을 것"

문재인 전 대통령 내외가 17일 대전 서구 배재대 21세기관에서 열린 김한수 전 배재대 부총장의 '교실을 교실답게' 출판기념회에 참석해 국민의례를 하고 있다.(사진=연합뉴스 제공)

문재인 전 대통령이 17일 대전 배재대학교 21세기관에서 열린 김한수 전 배재대 부총장의 저서 '교실을 교실답게' 출판기념회에 참석해 응원했다.

문 전 대통령은 "김한수 전 부총장은 40년 넘게 친형제처럼 지낸 특별한 동서"라며 "주변에서는 덕을 봤을 것이라 생각하지만 사실은 나 때문에 손해를 많이 본 사람"이라고 말했다.

그러면서 "선거를 세 차례 치르는 동안 자신의 일처럼 도왔지만, 부담이 될까 봐 앞에 나서지 않고 생색도 내지 않았다"며 "김 전 부총장의 새로운 도전을 힘껏 응원하고 신세를 갚아야 할 때"라고 강조했다.

김한수 전 배재대 부총장(사진=모석봉 기자)

김한수 전 배재대 부총장은 "약 40여 년 동안 교실에서 쌓아온 경험과 고민, 삶의 여정이 이 책에 담겨 있다"며 "대전시민들과 함께 '교실을 교실답게' 만드는 일에 힘을 모으고 싶다"고 밝혔다.





이날 행사에는 문재인 전 대통령을 비롯해 허태정 전 대전시장, 양승조 전 충남지사, 박범계, 고민정, 장철민, 장종태, 황정아, 박정현 국회의원, 신혜영 서구의원, 김신웅 전 서구의원, 정유선 더불어민주당전국소상공인연합회 부위원장 등이 참석했다.





