'쌍특검' 요구 단식 4일째 장동혁 "장미보다 먼저 쓰러지면 안돼"

장동혁 국민의힘 대표가 더불어민주당에 통일교·공천헌금 '쌍특검' 수용을 요구하며 단식 투쟁에 돌입한 지 나흘째인 18일 중단 없이 투쟁을 이어가겠다는 의지를 드러냈다.

장 대표는 이날 오후 페이스북에 "어제부터 장미 한 송이가 내 곁을 지키고 있다. 내 곁에 올 때부터 죽기를 각오했다"며 "나도 그도 물에 의지하고 있다. 내가 먼저 쓰러지면 안 된다"고 썼다.

오전에는 "단식 4일째. 몸도 힘들지만 시간이 갈수록 맑은 정신을 유지하기가 어렵다"면서도 "자유와 법치를 끝까지 지켜내겠다"고 페이스북에 적었다.

18일 더불어민주당에 통일교·공천헌금 '쌍특검' 수용을 요구하며 국회 로텐더홀에서 나흘째 단식 투쟁을 이어가고 있는 장동혁 국민의힘 대표가 국회 의료진의 진찰을 받고 있다. 연합뉴스

지난 15일 국회 본관 로텐더홀에서 단식 농성을 시작한 장 대표는 물과 소량의 소금 외에는 음식물을 먹지 않고 있다. 전날부터는 건강 상태가 급격히 악화해 소금조차도 제대로 섭취하지 못하는 것으로 전해졌다. 이날 급격한 체력 저하로 검진을 받은 장 대표는 국회 의료진의 단식 만류에도 거부 의사를 밝혔다.

농성장에는 격려 방문이 이어졌다. 정희용 사무총장과 박준태 비서실장, 서천호 전략기획부총장, 김장겸 당 대표 정무실장, 최수진 원내수석대변인, 임이자·서명옥·조지연 의원 등이 장 대표의 곁을 지켰다. 원외 당협위원장들과 당원 일부는 농성장을 찾아 '무도한 여당 야당탄압 중단', '통일교 게이트 특검 수용', '공천뇌물 특검 수용' 같은 문구가 적힌 손팻말을 들고 힘을 보탰다.

당 혁신위원장을 지낸 윤희숙 전 의원도 농성장을 찾아 장 대표와 악수하고 격려했다. 농성장 인근에는 당원들이 응원 문구를 적어 보낸 꽃바구니와 화환이 수십 개 쌓여있기도 했다.





오후 들어 당 원로인 황우여 상임고문과 단식으로 '드루킹 특검'을 이끈 김성태 전 원내대표, 오세훈 서울시장, 유정복 인천시장, 이철우 경북도지사, 당내 소장파 초·재선 의원 모임 '대안과 미래' 소속 권영진·조은희 의원, 장예찬 여의도연구원 부원장 등 당내 여러 인사들이 격려차 현장을 찾았다.





