탤런트 출신 셰프 정신우, 12년 흉선암 투병 끝 별세

블로그에 투병일기 등 공유해와

별도 빈소 없이 19일 장례미사

배우 출신 요리사 정신우(본명 정대열·58)씨가 12년간의 암 투병 끝에 18일 새벽 숨을 거뒀다.

배우 출신 요리사 고(故) 정신우씨. 인스타그램 캡처

AD

강지영 세계음식문화평론가는 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "정신우 셰프가 하늘나라로 갔다"며 "투병하면서도 긍정의 힘으로 잘 버텨왔는데, 이제는 아프지 않고 고통 없는 곳에서 평안하게 지내기를 기도한다"고 밝혔다.

고인은 2014년 흉선암 판정을 받은 뒤 10년 넘게 병마와 싸워왔으나 최근 병세가 악화한 것으로 전해졌다. 그동안 고인은 블로그에 '기적의 정 셰프'라는 닉네임으로 투병기나 항암 요리법 등을 공유해왔다. 그러나 지난해 10월 29일 작성된 마지막 게시물 '사라지지 않는 트라우마'에서 그는 "오늘도 미용실에서 머리 감다가 느꼈지만, 여전히 뒤로 눕는 일이 안 된다"며 "수술대기실에서 누우면 호흡이 안 되는 트라우마가 생긴 뒤부터"라고 털어놨다. 이어 "심전도 검사니, CT 촬영이 너무 힘들다. 잠은 옆으로 눕거나 비스듬히 잔다. 늘 불면에 시달린다"며 "보통 사람들과 모든 게 다르다. 그야말로 하나만 어긋나도 몸이 차례대로 무너지고 아프다. 사는 재미가 없다"라고 토로했다.

앞서 2024년 1월에는 "벌써 9년째 내 몸에서 살고 있는 암(종양)도 전이 속도를 많이 늦춰줬다. 익숙해지지 않는 투석 때문에 내 생활은 마비됐다. 아무것도 할 수 없는 병원 스케줄로 점점 삶의 열의를 잃어갔다"며 "그때부터 칼도, 공부도 내려놨다. '이제 음식은 끝이구나…', 한 달간 목소리가 나오지 않아 모든 외출과 약속을 취소했다. 종양에 의해 성대 마비가 왔다"고도 했다.

고인은 1988년 뮤지컬 '가스펠'로 데뷔해 드라마 '박봉숙 변호사', '갈채', '장미와 콩나물', '상도' 등의 작품에 출연했으며, 요리사로 전향한 뒤 EBS '최고의 요리비결'을 통해 대중에게 다가갔다.





AD

유족은 고인의 뜻에 따라 별도의 빈소는 마련하지 않기로 했다. 강 평론가는 "빈소는 따로 꾸미지 않고 19일 오전 11시 강남 성모병원 장례식장에 마련된 공간에서 장례 미사를 지낼 예정"이라며 "정신우 셰프를 조금이라도 기억하시는 분들은 그가 가는 길에 명복을 빌어달라"고 말했다.





구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>