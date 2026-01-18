현대차 아반떼, 한국차 최초로 미국서 누적 400만대 판매

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

1991년 출시…지난해까지 401만661대 팔려

현대차의 준중형 세단 아반떼(현지명 엘란트라)가 미국 출시 24년 만에 누적 판매 400만대를 돌파했다.

현대차의 아반떼. 현대자그룹

18일 현대차에 따르면 1991년 미국에서 판매되기 시작한 아반떼는 지난해 12월까지 현지에서 총 401만661대가 판매된 것으로 집계됐다. 미국 첫 출시 후 14년 만인 2005년 누적 판매 100만대를 넘었고, 2013년과 2018년 각각 200만대, 300만대를 돌파했다. 지난 24년간 연간 판매량은 평균 10만대 이상으로 나타났다.

아반떼는 2022년부터 매년 현대차의 미국 내 세단 판매량의 50% 이상을 차지하고 있다. 현재 미국에서 팔리는 현대차 세단 2대 가운데 1대는 아반떼인 셈이다.

아반떼가 미국에서 꾸준히 인기를 얻고 있는 이유로는 '다양한 라인업', '높은 가격 경쟁력'이 등이 꼽힌다. 차량은 가솔린 모델뿐 아니라 하이브리드와 고성능 N 모델 등이 제공된다.

미국 권장소비자가격(MSRP)은 2만2000달러 중반대로 동급 경쟁 차종인 토요타 코롤라, 혼다 시빅과 비교해 높은 가격 경쟁력을 가졌다는 평가를 받는다.

2012년과 2021년에 북미 올해의 차(NACTOY)를 수상했고, 지난해 미국 고속도로 안전보험협회(IIHS)가 발표한 충돌 안전 평가에서도 최고 등급인 TSP+를 받았다.

현대차는 1986년 미국 시장에 진출한 이후 40주년을 맞아 올해 아반떼 완전 변경 모델을 출시할 예정이다.





현대차 관계자는 "아반떼는 현대차가 자랑하는 준중형 세단 기술력이 집약된 모델로서 한국 브랜드 차 최초로 미국에서 400만대를 달성했다"며 "미국 시장에서 인기를 유지하기 위해 상품성을 지속해서 발전시킬 계획"이라고 말했다.





문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr

