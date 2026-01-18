현대차그룹, 미국 시장점유율 역대 최고 11.3％

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

순위는 4위 유지…日 혼다·닛산 부진 영향

관세 부담 전가 않고 생산 전략 유연화가 비결

현대차그룹이 지난해 미국 시장에서 역대 최고 점유율(11.3%)을 달성한 것으로 나타났다.

정의선 현대차그룹 회장. 현대차그룹

AD

18일 시장조사업체 워즈 인텔리전스와 업계에 따르면 현대차·기아는 지난해 한 해 미국에서 183만6172대를 판매해 시장점유율 11.3％를 기록했다. 현대차 6.1％(98만4017대), 기아 5.2％(85만2155대)다.

현대차그룹이 미국 시장에서 연간 점유율 11％대에 진입한 것은 이번이 처음이다. 1986년 미국에 진출한 현대차그룹은 2010년대 7∼8％대를 이어갔고 2022년 처음 두 자릿수 점유율을 기록했다. 이후 2023년 10.7％, 2024년 10.8％를 찍었다.

지난해 경쟁업체와 비교하면 현대차그룹은 GM(17.5％·284만1328대), 도요타(15.5％·251만8071대), 포드(13.1％·213만3892대)에 이은 4위를 유지했다.

현대차그룹이 미국 시장점유율을 대폭 끌어올릴 수 있던 것은 현대차·기아 판매 증가율이 전체 시장 평균을 크게 상회했기 때문으로 해석된다.

지난해 미국 시장 전체 판매는 1623만3363대로 전년 대비 2.4％ 증가했다. 이 가운데 현대차·기아는 7.5% 증가한 183만6172대를 기록했다. 미국계 브랜드 판매는 3.3％ 늘었지만, 일본계 브랜드는 혼다, 닛산 등의 부진으로 2.4％ 증가하는 데 그쳤다. 주요 단일 브랜드 가운데 현대차그룹보다 판매 증가율이 높았던 브랜드는 도요타(8.0％↑)뿐이었다.

이를 두고 현대차그룹이 지난해 관세 부담을 소비자에게 전가하지 않고 유연한 생산 전략을 펼친 점이 성과를 거뒀다고 업계는 분석한다. 현대차는 시장 수요와 경쟁업체 전략을 모니터링하며 신중하게 가격을 결정하는 '패스트 팔로워'(빠른 모방자) 전략을 취해왔다. 미국 조지아주에 현대차그룹 세 번째 공장 '현대차그룹 메타플랜트 아메리카'(HMGMA)를 준공하는 등 현지생산 체제를 강화한 흐름도 긍정적인 영향을 줬을 것으로 분석된다.

현대차그룹은 재작년 기준 70만대였던 현지 생산 규모를 앞으로 120만대 이상으로 확대할 계획이다.





AD

현대차그룹 HMG경영연구원은 미국 판매 감소율(-2.3％)을 더 크게 잡고 시장 규모가 3년 만에 1500만대 수준으로 위축될 것이라고 전망했다. HMG경영연구원은 "점진적인 금리 인하와 감세 정책이 구매 부담을 완화하는 긍정 요인으로 작용하겠지만, 관세로 인한 차량·부품 가격 상승과 이에 따른 보험료 인상 부담 등이 더 크게 작용할 것"이라고 설명했다.





문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>