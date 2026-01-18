삼성전자 최고의 고객 서비스 전문가, 2026 CS 달인 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

삼성전자서비스는 뛰어난 기술 역량과 고객 서비스로 최상의 만족도를 기록한 엔지니어 18명을 '2026 CS(고객만족) 달인'으로 선정했다고 18일 밝혔다.

'CS 달인'은 수리 정확성과 신속성 등 기술 역량 평가를 통과한 엔지니어 중, 고객 만족도 조사 결과가 상위 0.3%에 해당해야만 이름을 올릴 수 있는 서비스 분야 최고의 영예다.

삼성전자 고객 서비스 전문가 CS 달인 수상자들이 기념촬영을 하고 있다.삼성전자

2019년 제도 도입 이후 7년간 전체 엔지니어 5300여 명 중 달인에 선정된 인원은 93명(1.7%)에 불과하며, 2회 이상 중복 선정자는 27명(0.5%)뿐일 정도로 선발 기준이 엄격하고 경쟁이 치열하다.

올해 선정된 18명은 부문별로 휴대폰 8명, 가전 9명, B2B 서비스 1명이다. 특히 올해 선정된 달인들의 고객 만족 점수는 역대 최고치를 기록한 것으로 나타났다.

주요 수상 사례를 보면, 휴대폰 부문의 최수정 프로는 지난해 광주 광산센터에 이어 올해 서울 삼성강남센터에서 2년 연속 달인에 선정되는 이례적인 기록을 세웠다. 서울 지역에서 휴대폰 서비스 달인이 배출된 것은 6년 만이다.

B2B 서비스를 전담하는 정승철 프로는 130여 건의 고객 대응 과정에서 단 한 번의 예외 없이 만족도 100점 만점을 기록해 눈길을 끌었다. 또한 김대희(구미센터), 송영훈·안진범(안산센터) 프로는 입사 2년 만에 달인에 선정되며 기술 역량과 서비스 정신을 인정받았다.





김영호 삼성전자서비스 대표이사 부사장은 "고객 최우선 가치를 현장에서 실천해 준 임직원들에게 감사드린다"며 "앞으로도 삼성전자 제품 사용자들에게 차별화된 서비스 경험을 제공하기 위해 최선을 다할 것"이라고 말했다.





박소연 기자 muse@asiae.co.kr

